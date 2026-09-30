Гібридні інвертори Deye: 5 кВт на хату чи 30 кВт на цех

Коли світло зникає, панелі самі по собі будинок не тримають: їм потрібен прилад, який уміє і мережу, і батарею. Інтернет-магазин Solar-Volt у Києві якраз розкладає цю полицю за фазами — від квартирного 5 кВт до цехових 30–50 кВт, з доставкою по Україні.

Світло зникає ввечері, а не в обід, коли панелі ще щось дають. Однофазний будинок і трифазний цех не ділять один корпус. Саме гібридні інвертори Deye серії SUN закривають обидва випадки: LP на 48 вольт для хати, HP на високу напругу для більшого об’єкта. Поруч у каталозі гібридні інвертори Deye вже з Wi-Fi, тож додаток не треба докуповувати окремим модулем.

Хата на 220 і двір на 380

SUN-5K-SG05LP1-EU на полиці тримають близько 33 720 грн замість 75 000. Шестикіловатний SUN-6K — близько 37 840 грн замість 48 000: пік до 12 кВт на кілька секунд, ККД близько 97%, корпус IP65, вага 24–32 кг. Цього вистачає на холодильник, насос, світло і роутер, якщо бойлер не вмикати разом із духовкою.

Дванадцять кіловат на одну фазу, SUN-12K, уже близько 69 540 грн. Десять кіловат — близько 64 410 грн. Далі починається 380 вольт. Високовольтний SUN-15K на три фази — близько 63 770 грн, SUN-20K — близько 74 770 грн. Тридцятка з трьома MPPT — близько 126 890 грн замість 250 000, п’ятдесятка — близько 185 000 грн.

Що звірити до оплати

скільки фаз у вводі: 220 чи 380;

батарея 48 вольт чи високовольтна стійка;

чи влізе пік насоса й індукції в паспортні секунди;

IP65 — можна на вулицю, не лише в щитову;

чи є місце під акумулятор поруч, а не «колись».

Без батареї гібрид працює як мережевий і гасне разом із лінією. З батареєю він перемикається за частки секунди. У паспорті це менше 10 мс — комп’ютер зазвичай не встигає перезавантажитись. Насос із великим пуском усе одно краще садити на окрему лінію, щоб не вибити пік.

Батарея, без якої кіловати порожні

SE-G5.1 Pro — це 51,2 В, 100 А·год, 5,12 кВт·год, на полиці близько 34 149 грн замість 55 000. Одна така скринька тримає вечір світла, не всю ніч із кондиціонером. Дві вже ближче до ночі без плити. Високовольтні 15–30 кВт просять іншу стійку, не цю «п’ятірку».

Саме купити гібридний інвертор Deye має сенс після цієї пари цифр: фаза і кіловат-години, а не після банера зі знижкою. Другий раз купити гібридний інвертор Deye люди приходять, коли перший корпус уже стоїть, а панелей стало більше — і тоді важливий той самий MPPT, а не «потужніший взагалі».

З чого зібрати комплект

Порахувати вечірнє навантаження, не літнє денне. Обрати 5–8 кВт на одну фазу або 15–30 кВт на три. Додати батарею під ніч, не «одну на пробу». Звірити напругу стрінга панелей із вікном MPPT. Лишити запас на насос: пік короткий, але злий.

Мережевий інвертор без батареї дешевший і в блекаут мовчить. Автономний без мережі не віддає надлишок удень. Гібрид якраз посередині: вдень панелі, ввечері акумулятор, уночі мережа, якщо вона є. Запас рахують на ніч, інакше перша зима покаже, що його не було.

Де знижка не замінює фазу

Мінус 40% на 30 кВт не робить його квартирним. У квартиру з однією фазою такий корпус не підключити, навіть якщо ціна гарна. І навпаки: 5 кВт на будинок із трифазним вводом лишить дві фази без резерву. Дивляться ввід, потім цінник.

На вулиці корпус IP65 не боїться дощу, але клеми все одно закривають. Інакше перша злива після монтажу стає ремонтом. Доставка по Україні є, але корпус важкий, а схема має бути зібрана до приїзду майстра: панелі, батарея, автомат байпаса.

Тому гібридні інвертори обирають під ввід і ніч, а не під відсоток знижки на картці. Поруч у категорії гібридні інвертори стоять і інші бренди, але полиця Deye якраз закриває і хату, і цех одним модельним рядом.