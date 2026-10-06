Львівщина віддає шану п’ятьом загиблим героям

Загиблі Захисники Зі Львівщини

Щодня о 9 годині відбувається загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупиніться, де б ви не були, щоб вшанувати світлу пам’ять усіх, хто віддав життя за Україну, протистоячи російській агресії.

Сьогодні Львівщина прощається з військовими, які віддали життя за нашу державу:

Михайло Фітяк

Воїн з села Рожеве Добромильської громади Самбірського району. Він служив старшим стрільцем-вогнеметником у 1 аеромобільному відділенні 11 аеромобільної роти 4 аеромобільного батальйону військової частини А4350. Михайло отримав поранення 19 вересня поблизу Оріхуватки на Донеччині. 27 вересня його серце перестало битися.

Орест Яремко

Житель міста Борислава, добровільно став на захист України у березні 2022 року. Він служив у 63 окремій механізованій бригаді ЗСУ. Орест помер 4 жовтня, йому було 45 років.

Степан Озимко

Родом із села Заверхи Мостиської громади Яворівського району. Степан служив стрільцем-помічником гранатометника у механізованому відділенні військової частини А4844.

Олег Скрут

Воїн із села Горішнє Новороздільської громади. Олег був водієм-монтажником інженерно-технічного відділення у військовій частині А0451. Загинув 1 жовтня від атаки ворожого FPV-дрона під час бойового завдання поблизу Сухого Яру на Харківщині.

Тарас Товстяк

Житель села Велика Озимина Новокалинівської громади. Солдат, гранатометник 3-го механізованого відділення 2-го механізованого взводу 9-ї механізованої роти 3-го механізованого батальйону військової частини А1962. Тривалий час вважався зниклим безвісти. Зіграв смертельну роль 27 грудня 2025 року поблизу Шандриголового у Краматорському районі Донецької області. Йому було 52 роки.

Василь Зайшлий

Родом із села Братковичі Городоцької громади Львівського району. Служив водієм радіолокаційного відділення військової частини А2009. Помер під час служби 1 жовтня у віці 52 років.

Вічна шана та пам’ять кожному із цих Героїв!