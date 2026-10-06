У Дрогобичі жінка-водій Toyota Yaris здійснила наїзд на пішохода

Водійка Toyota Yaris збила 78-річну жінку на вулиці Пилипа Орлика. Постраждалу госпіталізували до лікарні.

5 жовтня близько 11:15 на вулиці Пилипа Орлика у Дрогобичі 49-річна місцева жінка, яка керувала Toyota Yaris, наїхала на літню пішохідку. Потерпіла – 78-річна жінка – отримала травми під час ДТП.

Постраждалу оперативно доставили до лікарні для надання медичної допомоги.

Дрогобицький районний відділ поліції відкрив кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України — порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкція статті передбачає покарання до трьох років обмеження волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий термін.

Правоохоронці наразі з’ясовують усі деталі події для повного розслідування.