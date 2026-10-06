У МОЗ змінили назву Львівського медичного університету

Тепер Львівський медичний університет офіційно носить ім’я Короля Данила.

Інформацію підтвердила пресслужба Львівської обласної військової адміністрації.

Міністерство охорони здоров’я України видало офіційний наказ про зміну найменування Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького на Львівський національний медичний університет імені Короля Данила.

Цей крок підтримала Вчена рада університету ще 24 вересня, після чого МОЗ ухвалило всі необхідні рішення для зміни офіційної назви.

У повідомленні відомства наголошують: “Відтепер у назві закладу освіти зафіксовано титул Данила Романовича — правителя Русі, коронованого як король Русі у 1253 році. Ініціатива має на меті відновити історичну точність назви університету та наголосити на значущості Короля Данила як одного з найвизначніших середньовічних українських правителів”.

Крім цього, у Львові ухвалили рішення про перейменування площі Данила Галицького на площу Короля Данила. Також міська влада звернулася до уряду з проханням змінити найменування львівського аеропорту з ДП “Міжнародний аеропорт “Львів” імені Данила Галицького” на ДП “Міжнародний аеропорт “Львів” імені Короля Данила”.