Вакарчук провів зустріч зі школярами у Львові

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук відвідав львівську школу повного дня MriyDiy за запрошенням мережі шкіл.

Він розповів, що ця школа розташована в його рідному районі — Новому Львові, де він провів понад тринадцять років життя і сформувався як особистість.

Раніше на місці нового житлового масиву фактично нічого не було. Коли приїжджаєш сюди знову після багатьох років, одразу помічаєш, як швидко змінюється місто і вся країна.

Вакарчук підкреслив, що не менше змін відбувається й у самій школі, де він мав зустріч із дітьми. Учні та вчителі тут не сперечаються про те, навіщо потрібна математика. Вони просто вивчають її.

Ці діти не ставлять під сумнів бажання дізнаватися більше з різних предметів. Вони навчаються навіть не замислюючись, чи знадобиться це їм у житті.





























Вони вчаться, бо розуміють: освіта — головний капітал у майбутньому житті.

Ще одним важливим капіталом, про який говорив Вакарчук, є час. Це найцінніша річ для кожної людини. Наразі у дітей цей ресурс є.

Музикант висловив сподівання, що поряд з часом вони отримають і гідну освіту.

Дякую за те, що в Україні ростуть саме такі діти, — додав він.

P.S. На згадку мені подарували браслет «МрійДій». Це і є моє життєве кредо: я багато мрію і багато дію. Буду носити.