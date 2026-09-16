На вулиці Дорошенка у Львові облаштують доступні тротуари та пандуси

Від середи, 16 вересня, на непарній стороні вулиці Дорошенка — від проспекту Свободи до вулиці Словацького — починають облаштовувати зручні тротуари та пандуси.

Роботи виконуватимуть у співфінансуванні з ісландською організацією Ramp Up. Мета — зробити ділянку повністю доступною для людей з інвалідністю та маломобільних мешканців міста.

Галицька районна адміністрація повідомляє, що роботи проводитимуть поетапно. Орієнтовний термін виконання — півтора місяця.

Зупинка громадського транспорту не потрапляє у зону робіт і працюватиме у звичному режимі. Мешканців просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей.