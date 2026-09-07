Резюме вчителя: структура, приклади та типові помилки

Директор школи за перші секунди шукає предмет, класи, категорію і цифру по учнях. «Люблю дітей» і «веду документацію» цього не замінюють — потрібні НМТ, олімпіади, навантаження й інструменти дистанційки.

На сторінці сервісу AI Resume Master зібрано, як виглядає сильне резюме вчителя: профіль із категорією, рядки досвіду з балами, НУШ і сертифікація. Нижче — та сама логіка з готовими формулюваннями під державну школу, ліцей і онлайн-формат.

Освіта і категорія

Педагогічний диплом за предметом — база. Далі фільтр іде по атестації. Категорію і рік ставте поруч із посадою, не внизу файла.

Бакалавр або магістр педагогічної освіти за предметом.

Категорія і звання: спеціаліст, перша, вища, «старший вчитель».

Рік останньої атестації.

Сертифікація педагогічних працівників — окремий рядок: замінює атестацію і дає +20% до окладу на три роки.

Підвищення кваліфікації: 150 годин за п’ять років, лише актуальний цикл.

Слабко: «Вища освіта, люблю свій предмет». Сильніше: «Вчителька української мови вищої категорії, атестація 2023, сертифікація 2024, 8–11 класи».

Досвід і досягнення учнів

Формула рядка: заклад + предмет і класи + години на тиждень + результат. Класне керівництво пишіть окремо — для школи це половина реального навантаження.

Гімназія №23, українська мова і література, 8–11 класи, 20 год/тиждень, класне керівництво 9-Б.

Середній бал НМТ випуску 2025 — 165/200 при шкільних 148.

Троє призерів II етапу олімпіади, один — МАН.

Формувальне оцінювання: учнів «на 9+» стало 14 замість 6.

Гуртки, факультативи, підготовка до НМТ — з кількістю дітей.

Не пишіть «викладання згідно з програмою». Пишіть, кому, скільки годин і що змінилось у класі.

Курси та сертифікати

Директора цікавлять останні п’ять років, не архів із 2008-го. Залиште профільні курси й цифрові підтвердження.

EdCamp, «На Урок», «Всеосвіта», Prometheus, EdEra — з роком і темою.

Google Certified Educator, Classroom, Meet, Zoom.

Е-журнал, «Нові інформаційні технології», гібридний урок і робота в укритті.

Інклюзія, взаємодія з асистентом, підтримка дітей ВПО.

Довгий список без дат виглядає як шум. Три сильні сертифікати кращі за двадцять безпредметних.

Резюме вчителя без досвіду

Після педуніверситету ставте практику, репетиторство й готовність до живого класу. Школам часто бракує предметників, тож молодого спеціаліста беруть, якщо видно уроки, а не лише диплом.

Практика: школа, класи, кількість проведених уроків, короткий відгук методиста.

Репетиторство: «троє учнів до НМТ, середній приріст +30 балів».

Літні школи, табори, освітні проєкти.

Онлайн-школа з частковою зайнятістю — перший рядок без категорії.

Classroom, Canva, інтерактивна дошка.

Профіль тоді такий: предмет, практика, цифрові інструменти, один вимірний результат учнів.

Чек-лист перед відправкою

Предмет, класи й категорія видно в перших рядках.

Є хоча б одна цифра: НМТ, олімпіада, динаміка успішності.

Вказані години на тиждень і класне керівництво.

Є НУШ, формувальне оцінювання або сертифікація — якщо проходили.

Названі Classroom / Zoom / е-журнал.

Одна сторінка для короткого стажу, максимум дві для довгого.

Немає «комунікабельна, відповідальна» без факту поруч.

Типові зриви одні: категорія захована, немає результатів учнів, ігнорується класне керівництво, курси за двадцять років забивають перший екран. Приберіть усе, що не відповідає на питання «який предмет, які класи, який результат». Файл тоді читають як заявку під конкретне навантаження, а не як загальну анкету.