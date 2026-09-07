По Україні з боку РФ випущено понад 90 безпілотних апаратів

Російські окупанти випустили по території України 92 дрони, частина з них влучила на 12 локаціях.
Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про масовану атаку в ніч на 7 вересня.
Вогнем повітряної оборони знешкодили 71 із 92 безпілотників.
За повідомленням командування, атація тривала з 18:00 6 вересня і включала різні типи ударних БпЛА.
Противник застосував Shahed (в тому числі реактивні), Гербер, дрони-імітації “Пародія” та S8000 “Бандероль”.
Напрямки атак визначили як Орел, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк і Гвардійське з боку ТОТ АР Крим.
Станом на 09:00, протиповітряна оборона збила або подавила 71 ворожий БпЛА.
Фіксували влучання засобів повітряного нападу на дванадцять локацій.
Також зафіксували падіння уламків збитих безпілотників на одній локації.
Атака триває; у повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.
Нагадаємо хроніку атак у Львові цього року. 30 липня дрони влучили у житлові будинки на вулицях Виговського та Патона.
Тоді пошкодили понад двадцять будинків, ліцей і дитячий садок. Одна людина загинула.
13 травня безпілотники вразили об’єкт критичної інфраструктури в Жовкві. Також пошкодили житловий будинок і промислові об’єкти.
24 березня російські дрони тричі атакували Львів. Влучили у будинки на площі Соборній і проспекті Червоної Калини, а також на вулиці Бандери.
Пошкодили пам’ятку архітектури національного значення та кілька житлових будинків.
Внаслідок цієї атаки до лікарні госпіталізували сім людей. Загалом понад двадцять осіб звернулися по медичну допомогу.
7 лютого удар по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині залишив без води, тепла і світла близько шести тисяч мешканців Добротвора й Старого Добротвора.
Тоді пошкодили вісімнадцять приватних будинків. Один із них зруйнували повністю.
27 січня постраждав об’єкт енергетичної інфраструктури в Золочівському районі.
15 січня під час повітряної тривоги безпілотник упав у центрі Львова, на дитячий майданчик біля пам’ятника Бандері.
Внаслідок падіння пошкодили вікна в житлових будинках і вітражі в храмі святих Ольги і Єлизавети.
9 січня атакували об’єкт критичної інфраструктури у Львові. Цивільні об’єкти та житлові будинки не постраждали.
Втім ударна хвиля спричинила спрацювання автоматичної системи безпеки газу у селищі Рудно. Через це декілька вулиць залишилися без газопостачання.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua