По Україні з боку РФ випущено понад 90 безпілотних апаратів

Російські окупанти випустили по території України 92 дрони, частина з них влучила на 12 локаціях.

Командування Повітряних Сил ЗСУ повідомило про масовану атаку в ніч на 7 вересня.

Вогнем повітряної оборони знешкодили 71 із 92 безпілотників.

За повідомленням командування, атація тривала з 18:00 6 вересня і включала різні типи ударних БпЛА.

Противник застосував Shahed (в тому числі реактивні), Гербер, дрони-імітації “Пародія” та S8000 “Бандероль”.

Напрямки атак визначили як Орел, Приморсько-Ахтарськ, ТОТ Донецьк і Гвардійське з боку ТОТ АР Крим.

Станом на 09:00, протиповітряна оборона збила або подавила 71 ворожий БпЛА.

Фіксували влучання засобів повітряного нападу на дванадцять локацій.

Також зафіксували падіння уламків збитих безпілотників на одній локації.

Атака триває; у повітряному просторі залишаються ворожі безпілотники.

Нагадаємо хроніку атак у Львові цього року. 30 липня дрони влучили у житлові будинки на вулицях Виговського та Патона.

Тоді пошкодили понад двадцять будинків, ліцей і дитячий садок. Одна людина загинула.

13 травня безпілотники вразили об’єкт критичної інфраструктури в Жовкві. Також пошкодили житловий будинок і промислові об’єкти.

24 березня російські дрони тричі атакували Львів. Влучили у будинки на площі Соборній і проспекті Червоної Калини, а також на вулиці Бандери.

Пошкодили пам’ятку архітектури національного значення та кілька житлових будинків.

Внаслідок цієї атаки до лікарні госпіталізували сім людей. Загалом понад двадцять осіб звернулися по медичну допомогу.

7 лютого удар по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині залишив без води, тепла і світла близько шести тисяч мешканців Добротвора й Старого Добротвора.

Тоді пошкодили вісімнадцять приватних будинків. Один із них зруйнували повністю.

27 січня постраждав об’єкт енергетичної інфраструктури в Золочівському районі.

15 січня під час повітряної тривоги безпілотник упав у центрі Львова, на дитячий майданчик біля пам’ятника Бандері.

Внаслідок падіння пошкодили вікна в житлових будинках і вітражі в храмі святих Ольги і Єлизавети.

9 січня атакували об’єкт критичної інфраструктури у Львові. Цивільні об’єкти та житлові будинки не постраждали.

Втім ударна хвиля спричинила спрацювання автоматичної системи безпеки газу у селищі Рудно. Через це декілька вулиць залишилися без газопостачання.