Львівський театр «Життя» представить програму «Пазли» до свого 40-річчя

30 вересня у Львівській національній опері відбудеться ювілейний концерт ТанцТеатру «Життя» під керівництвом народної артистки України Ірини Мазур. Захід розпочнеться о 19:00.

Про це повідомила Галина Гузьо.





























Концертна програма «Пазли» об’єднає найяскравіші номери ТанцТеатру «Життя», а також представить кілька абсолютних прем’єр. За один вечір глядачі побачать десятки пазлів, які складуть яскраву історію колективу, що існує вже 40 років. Серед особливих гостей свята – Руслана, Ірина Доля, Зіновій Карач та DJ hOsT.

Засновниця і керівниця ТанцТеатру «Життя», народна артистка України Ірина Мазур, наголошує, що українська автентика — це не музейний експонат, а жива культура, яка активно розвивається. Вона ретельно відбирає музичні твори для кожного проекту, з особливою увагою до ювілейної програми. Однією з несподіванок стане співпраця з молодим діджеєм із Коломиї DJ hOsT, який вловив енергію колективу і об’єднав її з сучасною музикою. Ця колаборація демонструє, що українська культура залишається справжньою і справді життєздатною, поєднуючи традиції з сучасними трендами. У «Карпатській ночі» від DJ hOsT електронний біт звучить жорстко, але не затирає етнічне коріння, яке залишається потужним і живим.





За 40 років творчої історії ТанцТеатр «Життя» виступав з аншлагами у понад 50 країнах світу. У 2004 році саме цей колектив разом із Русланою підкорив сцену «Євробачення» в Стамбулі з легендарними «Дикими танцями», що принесло їм світове визнання і тріумфальне повернення додому.

Відома співачка Руслана ділиться: «ТанцТеатр «Життя» — це частина мене, невід’ємна складова моєї душі й сценічного шляху. Я не уявляю свій стиль без цього колективу, бо він впізнаваний у всьому світі. Буду щаслива знову виступити разом із моєю творчою сім’єю 30 вересня».

Понад десять років тому модерн-балет «Життя» переродився у театр танцю. Відтоді колектив створив потужні сольні проекти, серед яких «Ремінісценції.UA», «Етноеволюція», «ДНК. Дух. Нація. Культура», «ARTeФАКТИ», «DEKADANCE», «LoveSorry». Їхні виступи захоплюють і пробуджують найглибші почуття.

Ювілейна програма «Пазли» не вмістить усю 40-річну творчість в один вечір, але покаже найяскравіші моменти історії унікального українського колективу. На сцені Львівської опери кожен номер стане частиною великої художньої картини. Минуле зустрінеться з майбутнім, а всесвітньо відомі композиції зазвучать новими барвами.

Це буде не просто концерт. Глядачі побачать, як із десятків танцювальних історій, образів, емоцій та спогадів народжується феномен ТанцТеатру «Життя».

Квитки на концерт «Пазли» 30 вересня у Львівській опері вже доступні в касах міста та онлайн.