Садовий зустрівся на обід із Михайлом Федоровим

Мер Львова Андрій Садовий провів обід із колишнім міністром цифрової трансформації України Михайлом Федоровим.

Про зустріч міський голова повідомив у соцмережах, поділившись деталями.

“Після візиту нашого шановного бургомістра до Лондона на зустріч із колишнім командувачем Збройних сил Валерієм Залужним, ексміністр оборони Федоров отримав запрошення приїхати до Львова на особисту зустріч”, – зазначено у повідомленні.

Телеграм-канал Політичний треш зауважує, що Садовий, схоже, не просто розпорошує свої політичні амбіції між різними впливовими особами, а прагне сформувати нову єдину команду на основі однотурового формату виборів.