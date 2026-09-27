Ісламський культурний центр у Львові розмалювали свастикою, поліція розпочала розслідування
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Ісламський культурний центр у Львові розмалювали свастикою, поліція розпочала розслідування

Марко Лук'яненко

У Львові невідомий зловмисник розмалював фасад релігійно-культурного центру на вулиці Виговського.

На стіні будівлі з’явилася свастика, намальована фарбою з аерозольного балончика.

Повідомлення про цей інцидент надійшло до поліції на спецлінію 102 26 вересня. За попередніми даними, напис з’явився вночі.

«На фасаді релігійно-культурного центру, розташованого на вулиці Виговського, невідомий нанесфарбою з аерозольного балончика свастику», — повідомили у поліції.

На місці інциденту працює слідчо-оперативна група відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2, а також інші підрозділи поліції Львівщини й патрульні.

Правоохоронці зараз встановлюють особу, яка відповідальна за цей акт вандалізму. Незабаром події нададуть офіційну правову кваліфікацію.

Створено за матеріалами: 032.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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