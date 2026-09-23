Як цеху зібрати куртку: ворс для тепла і підкладка для швів

Куртка без внутрішнього шару швидко стає «порожньою»: верх тримає вітер, а по швах тягне холодом. Цеху потрібні два матеріали в одній відправці — утеплення і те, що сховає шви зсередини. Оптовий магазин Bosfor Textile зі складу в Україні так комплектує виробництво: ворсові рулони від 80 м, підкладка від 100 м, поруч плащівка й нитки в тон.

Ворс гріє, поки петля не збилась і полотно не потягнулось після прання. Саме фліс https://bosfor.ua/ua/shop/fleece щільністю від 230 г/м ставлять на верх і як внутрішній утеплювач: він легший за вовну, майже не сідає і з антипілінгом менше збивається в катишки. Тонший двосторонній варіант 185–215 г/м гладший і йде туди, де важлива посадка, а не максимальне тепло.

Спочатку вирішують, чим гріти

Ширина рулону 146–152 см. Китайський однотон і дитячий принт (літак, ромб) тримають 230 г/м — для верху в каталозі радять саме цю вагу. Білий 200 г/м дешевший: його логічніше ставити всередину, а не на лице пальта. Опт на гладкий ворс близько 159 грн/м від 80 м, відріз від 4 м уже понад 200 грн.

Поки лекало в пробі, вистачить чотирьох метрів. Коли крій іде в розміри, докуповувати «ще 12 м» виходить дорожче за рулон. Принт і чорний ворс з різних поставок не змішують в одній партії: тон і висота петлі гуляють сильніше, ніж на зразку з краю.

Що класти в утеплювальний шар

верх спортивної чи трекінгової куртки — від 230 г/м;

дитячий комбінезон — принт тієї ж ваги й ширини;

тонкий внутрішній шар — гладке полотно 185–215 г/м;

білий 200 г/м — під фарбування або як дешевший шар;

не замінювати ним дольовик: плечовий зріз усе одно потягне.

Далі потрібен шар, який не чіпляється за светр і закриває шви. Без нього ворс сиплеться в кишеню і виріб виглядає як напівфабрикат. Від утеплення одразу переходять до вивороту — це продовження того самого пирога, не окрема закупка «на потім».

Чим закрити виворіт

Для пуховика, плаща й вітрівки найчастіше беруть тафету 170Т: 100% поліестер, близько 68 г/м, ширина 150 см. Опт від 100 м тримається орієнтовно 28 грн/м, відріз від 3 м — уже біля 53 грн. Сітка 170Т дорожча за метр, зате дихає в спорті. Полівіскоза й кантіонік важчі й ідуть в пальто, де потрібен хід по одягу.

Саме підкладкова тканина 170Т закриває більшість тиражів: кроїться просто, мало сиплеться і переться без линяння. Атлас і жакард лишають на пальто та сумку, де важливий ковз і вигляд розрізу борта. Антипух щільніший — його ставлять там, де пір’я не має вилізати крізь шов.

Як зібрати шари, щоб вони не сперечались

ворс 230 г/м + 170Т — повсякденна куртка;

тонкий двосторонній шар + сітка — спорт і вітровка;

ворс + полівіскоза — пальто зі слизьким виворотом;

принт 190Т — якщо середина теж у кольорі;

кантіонік / діагональ 230Т — важкий верх, не дитячий принт.

Нитки в тон до плащівки й вивороту зменшують перезаправку оверлока. Коли в партії три кольори верху, це години, не «дрібниця в рахунку». Відтінок 170Т підбирають до верху одразу, не після розкрою утеплення. На складі ці позиції збирають у близький тон — менше браку на кишені, де сходяться три шари.

Чому опт рахують від рулона

Ворс відпускають від 80 м, виворіт — від 90–100 м. Одна намотка закриває розмірну лінійку, край не зшивають з іншим відтінком. Склад збирає верх, утеплення і внутрішній шар в одну відправку за добу. Для зразка лишають 3–4 м. Як тільки лекало затвердили, метраж фіксують оптом.

Метраж рахують від лекала. На куртку 42 розміру внутрішній шар і виворіт з’їдають майже стільки ж, скільки верх, плюс запас на напрямок ворсу: його не кроять шахівницею. Запас 7–10% на підріз закладають у той самий опт, не окремим дозамовленням у п’ятницю. Інакше крій стане: верху вистачить, а виворіт приїде іншим тоном через тиждень.