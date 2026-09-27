Відповідальність за обвали балконів лежить на Садовому

Громадський активіст та юрист Андрій Петришин назвав відповідальним за аварійний стан балконів міського голову Львова Андрія Садового.

Згідно з ч.5 статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», міський голова несе персональну відповідальність за реалізацію повноважень, які йому надає закон.

Крім того, відповідно до статті 367 Кримінального кодексу України, службова недбалість — це невиконання чи неналежне виконання службовою особою своїх обов’язків через несумлінне ставлення. Такі дії можуть призвести до суттєвих збитків для громадян або суспільства в цілому.

Враховуючи постійні загрози обвалу балкону за адресою вказаною у відеоматеріалі, де мешкає інвалід 2-ї групи Любов Тріль, а також можливу небезпеку для сусідів і перехожих, громадськість наголошує на прямій відповідальності міського голови Садового у разі трагедії на вулиці С. Яблонської, 39.

Сьогодні у Львові обвалився балкон, що ледь не спричинило людські жертви серед людей, які прямували до церкви.

Довідково:

Андрій Петришин — львівський адвокат і правозахисник, відомий в Україні.

Інформаційно-суспільний проєкт «Аудит Львова» стартував наприкінці 2023 року. Його мета — виявити порушення у діяльності Львівської міської ради та притягнути винних до відповідальності.

Саме Андрій Петришин ініціював проведення комплексної перевірки фінансово-господарської діяльності міської ради Державною аудиторською службою України в межах цього проєкту.

Це дало змогу на початку 2025 року виявити зловживання чиновників Львівської міської ради на суму близько 214 мільйонів гривень, пов’язані з незаконним розподілом коштів із місцевого бюджету та іншими серйозними порушеннями.