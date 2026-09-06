За місяць на дорогах Львівщини в ДТП загинуло 27 осіб

У серпні на Львівщині зафіксували 301 ДТП з постраждалими.
Унаслідок цих аварій травмувалися 379 людей, 27 осіб загинули.
Інформацію оприлюднила патрульна поліція Львівської області.
Найчастіші причини аварій такі:
порушення швидкісного режиму;
недотримання безпечної дистанції;
порушення правил під час зміни напрямку руху;
керування транспортним засобом у стані спʼяніння;
порушення правил проїзду пішохідних переходів;
порушення правил проїзду перехресть;
виїзд на смугу зустрічного руху;
порушення правил обгону;
перехід пішоходів у невстановленому місці.
У повідомленні наголосили: відповідальність за безпеку на дорозі несе кожен учасник руху. Бережіть себе.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua