За місяць на дорогах Львівщини в ДТП загинуло 27 осіб

У серпні на Львівщині зафіксували 301 ДТП з постраждалими.

Унаслідок цих аварій травмувалися 379 людей, 27 осіб загинули.

Інформацію оприлюднила патрульна поліція Львівської області.

Найчастіші причини аварій такі:

порушення швидкісного режиму;

недотримання безпечної дистанції;

порушення правил під час зміни напрямку руху;

керування транспортним засобом у стані спʼяніння;

порушення правил проїзду пішохідних переходів;

порушення правил проїзду перехресть;

виїзд на смугу зустрічного руху;

порушення правил обгону;

перехід пішоходів у невстановленому місці.

У повідомленні наголосили: відповідальність за безпеку на дорозі несе кожен учасник руху. Бережіть себе.