У Львові виникла пожежа через несправну пральну машинку

9 вересня о 14:33 у Львові сталася пожежа в квартирі на четвертому поверсі дев’ятиповерхового житлового будинку на вулиці Довженка.

Після прибуття рятувальників з’ясували, що власник квартири залишив увімкненою пральну машину і вийшов з помешкання. У квартирі залишилися троє котів.

Сусіди помітили задимлення і подзвонили власнику. Він повернувся і відкрив двері до квартири, у той момент дим негайно почав поширюватися сходовою кліткою, сильно задимлюючи під’їзд.

На час прибуття пожежних у квартирі горіли побутові речі загальною площею близько 5 кв. метрів.

Під час розвідки і гасіння пожежі, незважаючи на сильне задимлення, рятувальники за допомогою спеціального обладнання врятували двох людей, а ще одну вивели з небезпечної зони під супроводом.

На жаль, троє котів загинули внаслідок пожежі.

О 14:50 пожежу локалізували, а вже о 14:51 пожежникам вдалося повністю ліквідувати вогонь.

Рятувальники нагадують про важливість не залишати увімкнені електроприлади без нагляду, особливо пральні машини. Вони також радять не користуватися пошкодженою технікою й регулярно перевіряти стан електромережі.

У разі пожежі слід негайно телефонувати за номерами 101 або 112. Не слід відчиняти двері в задимленому приміщенні без крайньої потреби і намагатися самотужки заходити всередину.