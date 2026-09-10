27 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №27 у Львові: вул. Таджицька — станція Скнилів
№27 з’єднує Пасічну (Таджицька) зі станцією Скнилів через Майорівку, «Метро-2», Вашингтона, лікарню Святого Луки, Наукову, Княгині Ольги, «Південний», Патона і Ряшівську. Це не тролейбус №27.
Обслуговує ТОВ «Міра і К». EasyWay: близько 18,6 км. Час у дорозі 50–70 хвилин. На лінії часто 1–3 машини, тому табличний крок 10–15 хв на практиці легко росте до 40–60.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|вул. Таджицька / Пасічна (Львів) — ст. Скнилів (Львів)
|Перевізник
|ТОВ «Міра і К»
|Відстань / час
|≈18,6 км, 50–70 хв
|Зупинок
|близько 38 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф, 25–30 грн
Карта маршруту №27
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 27
Розклад (орієнтир)
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|06:50–21:10
|16–26 хв у таблиці; вечір часто рідше
|Вихідні
|07:10–20:10
|25–40 хв
|Будні
|Відправлення
|Ранок
|06:50, 07:16, 07:42, 08:08, 08:34, 09:00, 09:26, 09:52
|День
|10:18 … 16:42
|Вечір
|17:06, 17:34, 18:00, 18:26, 18:52, 19:18, 19:44, 20:10, 20:40, 21:10
Вихідні: 07:10, 07:50, 08:30 … 20:10. На Науковій графік зсувається. Буває, що борт не доїжджає до кінцевої.
Зупинки: Пасічна → Скнилів
|№
|Зупинка
|1
|Пасічна / Таджицька / Майорівка / «Метро-2»
|2
|Вашингтона / фрезерний завод / лікарня Святого Луки
|3
|Віденська / податкова / Стрийська–Наукова / Княгині Ольги
|4
|Симоненка / Скнилівок / ТРЦ «Південний»
|5
|Патона / ЛОРТА / Ряшівська
|6
|станція Скнилів
Зупинки: Скнилів → Пасічна
|№
|Зупинка
|1
|станція Скнилів / Авіаційна / Ряшівська / Патона
|2
|«Південний» / Наукова / Княгині Ольги
|3
|податкова / УКУ / лікарня Святого Луки / Вашингтона
|4
|«Метро-2» / Майорівка / ліцей Героїв Крут
|5
|Таджицька / Пасічна
Поради пасажирам
- Не плутайте з тролейбусом №27.
- На Науковій закладайте час; вечірні рейси можуть не доходити до кінцевої.
- На «Південному» зручна пересадка на №13, №111, №138.
- Оплата за міським тарифом.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/324).
Маршрут №27 залишається наскрізним рейсом з Пасічної через Наукову і «Південний» до станції Скнилів.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.