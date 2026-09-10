27 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Маршрутка №27 у Львові: вул. Таджицька — станція Скнилів

№27 з’єднує Пасічну (Таджицька) зі станцією Скнилів через Майорівку, «Метро-2», Вашингтона, лікарню Святого Луки, Наукову, Княгині Ольги, «Південний», Патона і Ряшівську. Це не тролейбус №27.

Обслуговує ТОВ «Міра і К». EasyWay: близько 18,6 км. Час у дорозі 50–70 хвилин. На лінії часто 1–3 машини, тому табличний крок 10–15 хв на практиці легко росте до 40–60.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти вул. Таджицька / Пасічна (Львів) — ст. Скнилів (Львів) Перевізник ТОВ «Міра і К» Відстань / час ≈18,6 км, 50–70 хв Зупинок близько 38 у кожен бік Оплата міський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №27

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 27

Розклад (орієнтир)

День Вікно Інтервал Будні 06:50–21:10 16–26 хв у таблиці; вечір часто рідше Вихідні 07:10–20:10 25–40 хв

Будні Відправлення Ранок 06:50, 07:16, 07:42, 08:08, 08:34, 09:00, 09:26, 09:52 День 10:18 … 16:42 Вечір 17:06, 17:34, 18:00, 18:26, 18:52, 19:18, 19:44, 20:10, 20:40, 21:10

Вихідні: 07:10, 07:50, 08:30 … 20:10. На Науковій графік зсувається. Буває, що борт не доїжджає до кінцевої.

Зупинки: Пасічна → Скнилів

№ Зупинка 1 Пасічна / Таджицька / Майорівка / «Метро-2» 2 Вашингтона / фрезерний завод / лікарня Святого Луки 3 Віденська / податкова / Стрийська–Наукова / Княгині Ольги 4 Симоненка / Скнилівок / ТРЦ «Південний» 5 Патона / ЛОРТА / Ряшівська 6 станція Скнилів

Зупинки: Скнилів → Пасічна

№ Зупинка 1 станція Скнилів / Авіаційна / Ряшівська / Патона 2 «Південний» / Наукова / Княгині Ольги 3 податкова / УКУ / лікарня Святого Луки / Вашингтона 4 «Метро-2» / Майорівка / ліцей Героїв Крут 5 Таджицька / Пасічна

Поради пасажирам

Не плутайте з тролейбусом №27.

На Науковій закладайте час; вечірні рейси можуть не доходити до кінцевої.

На «Південному» зручна пересадка на №13, №111, №138.

Оплата за міським тарифом.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/324).

Маршрут №27 залишається наскрізним рейсом з Пасічної через Наукову і «Південний» до станції Скнилів.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.