27 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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27 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Маршрутка №27 у Львові: вул. Таджицька — станція Скнилів

№27 з’єднує Пасічну (Таджицька) зі станцією Скнилів через Майорівку, «Метро-2», Вашингтона, лікарню Святого Луки, Наукову, Княгині Ольги, «Південний», Патона і Ряшівську. Це не тролейбус №27.

Обслуговує ТОВ «Міра і К». EasyWay: близько 18,6 км. Час у дорозі 50–70 хвилин. На лінії часто 1–3 машини, тому табличний крок 10–15 хв на практиці легко росте до 40–60.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктивул. Таджицька / Пасічна (Львів) — ст. Скнилів (Львів)
ПеревізникТОВ «Міра і К»
Відстань / час≈18,6 км, 50–70 хв
Зупинокблизько 38 у кожен бік
Оплатаміський тариф, 25–30 грн

Карта маршруту №27

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 27

Розклад (орієнтир)

ДеньВікноІнтервал
Будні06:50–21:1016–26 хв у таблиці; вечір часто рідше
Вихідні07:10–20:1025–40 хв
БудніВідправлення
Ранок06:50, 07:16, 07:42, 08:08, 08:34, 09:00, 09:26, 09:52
День10:18 … 16:42
Вечір17:06, 17:34, 18:00, 18:26, 18:52, 19:18, 19:44, 20:10, 20:40, 21:10

Вихідні: 07:10, 07:50, 08:30 … 20:10. На Науковій графік зсувається. Буває, що борт не доїжджає до кінцевої.

Зупинки: Пасічна → Скнилів

Зупинка
1Пасічна / Таджицька / Майорівка / «Метро-2»
2Вашингтона / фрезерний завод / лікарня Святого Луки
3Віденська / податкова / Стрийська–Наукова / Княгині Ольги
4Симоненка / Скнилівок / ТРЦ «Південний»
5Патона / ЛОРТА / Ряшівська
6станція Скнилів

Зупинки: Скнилів → Пасічна

Зупинка
1станція Скнилів / Авіаційна / Ряшівська / Патона
2«Південний» / Наукова / Княгині Ольги
3податкова / УКУ / лікарня Святого Луки / Вашингтона
4«Метро-2» / Майорівка / ліцей Героїв Крут
5Таджицька / Пасічна

Поради пасажирам

  • Не плутайте з тролейбусом №27.
  • На Науковій закладайте час; вечірні рейси можуть не доходити до кінцевої.
  • На «Південному» зручна пересадка на №13, №111, №138.
  • Оплата за міським тарифом.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/324).

Маршрут №27 залишається наскрізним рейсом з Пасічної через Наукову і «Південний» до станції Скнилів.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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