114 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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114 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Приміський автобус №114 у Львові: м. Ямпіль — Ринок «Південний»

№114 з’єднує Ямпіль Львівського району з Ринком «Південний» через Сороки-Львівські, Муроване, Малехів, «Галицьке перехрестя», АС-2, пр. Чорновола, оперу, Дорошенка, Бойчука і Скнилівок.

Обслуговує ПП «Транс-Спорт». Близько 20 км, 50–70 хвилин. Це Ямпіль біля Мурованого, не Ямпіль Вінниччини. Через Малехів також ходить №1А.

Основні параметри маршруту

ПараметрЗначення
Кінцеві пунктим. Ямпіль (Львівський район) — Ринок «Південний» (Львів)
ПеревізникПП «Транс-Спорт»
Відстань / час≈20 км, 50–70 хв
Зупинокпонад 30 в кожен бік
Оплатаготівка / валідатор, 25–35 грн залежно від зони

Карта маршруту №114

Старт — Ямпіль Львівського району. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 114.

Розклад руху

ДеньВікноІнтервал
Будні06:00–21:50 / 22:00у таблицях 10–20 хв; після 19:30 часто 30–40 хв
Субота06:30–21:3015–20 хв
Неділя07:00–21:0020–30 хв

Перший рейс з Ямполя орієнтовно 06:00. На Чорноволі графік зсувається.

Зупинки: Ямпіль → «Південний»

Зупинка
1м. Ямпіль / с. Сороки-Львівські
2Муроване: озеро, Підлипи, Підгребелля, церква, стадіон, Піднивки
3с. Малехів (вул. Нова) / ринок «Галицьке перехрестя»
4скейт-парк / АС-2 / Замарстинівська / пр. Чорновола
5театр опери / Дорошенка / пл. Лема / Бойчука
6«Океан» / Скнилівок
7Ринок «Південний»

Зупинки: «Південний» → Ямпіль

Зупинка
1Ринок «Південний» / Скнилівок / «Океан» / Бойчука
2Дорошенка / пр. Чорновола / ПК Хоткевича / АС-2
3«Галицьке перехрестя» / Малехів
4Муроване (усі точки) / Сороки-Львівські
5м. Ямпіль

Поради пасажирам

  • У селах зупинки «на вимогу».
  • На Чорноволі закладайте час.
  • Через Малехів також №1А до пл. Галицької.
  • Оплата зональна — уточнюйте у водія.
  • Перед виходом перевірте борт у EasyWay / Moovit.

Маршрут №114 залишається рейсом з Ямполя і Мурованого через АС-2 і центр до Ринку «Південний».

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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