114 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Приміський автобус №114 у Львові: м. Ямпіль — Ринок «Південний»

№114 з’єднує Ямпіль Львівського району з Ринком «Південний» через Сороки-Львівські, Муроване, Малехів, «Галицьке перехрестя», АС-2, пр. Чорновола, оперу, Дорошенка, Бойчука і Скнилівок.

Обслуговує ПП «Транс-Спорт». Близько 20 км, 50–70 хвилин. Це Ямпіль біля Мурованого, не Ямпіль Вінниччини. Через Малехів також ходить №1А.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти м. Ямпіль (Львівський район) — Ринок «Південний» (Львів) Перевізник ПП «Транс-Спорт» Відстань / час ≈20 км, 50–70 хв Зупинок понад 30 в кожен бік Оплата готівка / валідатор, 25–35 грн залежно від зони

Карта маршруту №114

Старт — Ямпіль Львівського району. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 114.

Розклад руху

День Вікно Інтервал Будні 06:00–21:50 / 22:00 у таблицях 10–20 хв; після 19:30 часто 30–40 хв Субота 06:30–21:30 15–20 хв Неділя 07:00–21:00 20–30 хв

Перший рейс з Ямполя орієнтовно 06:00. На Чорноволі графік зсувається.

Зупинки: Ямпіль → «Південний»

№ Зупинка 1 м. Ямпіль / с. Сороки-Львівські 2 Муроване: озеро, Підлипи, Підгребелля, церква, стадіон, Піднивки 3 с. Малехів (вул. Нова) / ринок «Галицьке перехрестя» 4 скейт-парк / АС-2 / Замарстинівська / пр. Чорновола 5 театр опери / Дорошенка / пл. Лема / Бойчука 6 «Океан» / Скнилівок 7 Ринок «Південний»

Зупинки: «Південний» → Ямпіль

№ Зупинка 1 Ринок «Південний» / Скнилівок / «Океан» / Бойчука 2 Дорошенка / пр. Чорновола / ПК Хоткевича / АС-2 3 «Галицьке перехрестя» / Малехів 4 Муроване (усі точки) / Сороки-Львівські 5 м. Ямпіль

Поради пасажирам

У селах зупинки «на вимогу».

На Чорноволі закладайте час.

Через Малехів також №1А до пл. Галицької.

Оплата зональна — уточнюйте у водія.

Перед виходом перевірте борт у EasyWay / Moovit.

Маршрут №114 залишається рейсом з Ямполя і Мурованого через АС-2 і центр до Ринку «Південний».

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.