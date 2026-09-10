114 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Приміський автобус №114 у Львові: м. Ямпіль — Ринок «Південний»
№114 з’єднує Ямпіль Львівського району з Ринком «Південний» через Сороки-Львівські, Муроване, Малехів, «Галицьке перехрестя», АС-2, пр. Чорновола, оперу, Дорошенка, Бойчука і Скнилівок.
Обслуговує ПП «Транс-Спорт». Близько 20 км, 50–70 хвилин. Це Ямпіль біля Мурованого, не Ямпіль Вінниччини. Через Малехів також ходить №1А.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|м. Ямпіль (Львівський район) — Ринок «Південний» (Львів)
|Перевізник
|ПП «Транс-Спорт»
|Відстань / час
|≈20 км, 50–70 хв
|Зупинок
|понад 30 в кожен бік
|Оплата
|готівка / валідатор, 25–35 грн залежно від зони
Карта маршруту №114
Старт — Ямпіль Львівського району. GPS: EasyWay / Moovit, лінія 114.
Розклад руху
|День
|Вікно
|Інтервал
|Будні
|06:00–21:50 / 22:00
|у таблицях 10–20 хв; після 19:30 часто 30–40 хв
|Субота
|06:30–21:30
|15–20 хв
|Неділя
|07:00–21:00
|20–30 хв
Перший рейс з Ямполя орієнтовно 06:00. На Чорноволі графік зсувається.
Зупинки: Ямпіль → «Південний»
|№
|Зупинка
|1
|м. Ямпіль / с. Сороки-Львівські
|2
|Муроване: озеро, Підлипи, Підгребелля, церква, стадіон, Піднивки
|3
|с. Малехів (вул. Нова) / ринок «Галицьке перехрестя»
|4
|скейт-парк / АС-2 / Замарстинівська / пр. Чорновола
|5
|театр опери / Дорошенка / пл. Лема / Бойчука
|6
|«Океан» / Скнилівок
|7
|Ринок «Південний»
Зупинки: «Південний» → Ямпіль
|№
|Зупинка
|1
|Ринок «Південний» / Скнилівок / «Океан» / Бойчука
|2
|Дорошенка / пр. Чорновола / ПК Хоткевича / АС-2
|3
|«Галицьке перехрестя» / Малехів
|4
|Муроване (усі точки) / Сороки-Львівські
|5
|м. Ямпіль
Поради пасажирам
- У селах зупинки «на вимогу».
- На Чорноволі закладайте час.
- Через Малехів також №1А до пл. Галицької.
- Оплата зональна — уточнюйте у водія.
- Перед виходом перевірте борт у EasyWay / Moovit.
Маршрут №114 залишається рейсом з Ямполя і Мурованого через АС-2 і центр до Ринку «Південний».
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.