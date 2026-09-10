20 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №20 у Львові: вул. Суботівська — вул. Польова
№20 з’єднує Левандівку (Суботівська) з вул. Польовою біля АС-2. Шлях — Сяйво, «Скриня», Привокзальний ринок, цирк, «Магнус», пр. Чорновола, пл. 700-річчя, Підзамче і Радіоринок.
Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 12,89 км, 30 грн. Час у дорозі 45–55 хвилин. З Суботівської також ходить №1001 на Рясне-1.
Основні параметри маршруту
|Параметр
|Значення
|Кінцеві пункти
|вул. Суботівська (Львів) — вул. Польова (Львів)
|Перевізник
|ЛК «АТП №1»
|Відстань / час
|12,89 км, 45–55 хв
|Зупинок
|25–29 у кожен бік
|Оплата
|міський тариф, 30 грн на EasyWay
Карта маршруту №20
Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 20
Розклад руху
|День
|Вікно EasyWay
|Інтервал
|Будні
|06:26–22:00
|≈12 хв
|Вихідні
|06:27–21:45
|≈11–15 хв
З Польової орієнтир першого рейсу 06:30 / 07:05, останнього — близько 21:15. На Чорноволі графік зсувається.
Зупинки: Суботівська → Польова
|№
|Зупинка
|1
|Суботівська / поліклініка №3 / Широка / Сяйво
|2
|Кульпарківська / ТРЦ «Скриня» / Привокзальний ринок
|3
|пл. Кропивницького / цирк / «Магнус» / пр. Чорновола
|4
|пл. 700-річчя / ПК Хоткевича / ст. Підзамче
|5
|Радіоринок / АС-2 / Ковельська
|6
|вул. Польова
Зупинки: Польова → Суботівська
|№
|Зупинка
|1
|вул. Польова / АС-2 / Радіоринок / Підзамче
|2
|пл. 700-річчя / пр. Чорновола / «Магнус» / цирк
|3
|«Скриня» / Народна / Сяйво / Широка
|4
|вул. Суботівська
Поради пасажирам
- На Чорноволі закладайте час.
- На АС-2 і Підзамчі зручні пересадки.
- З Суботівської на Рясне-1 дивіться №1001.
- Оплата за міським тарифом.
- Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/130).
Маршрут №20 залишається комунальним рейсом з Левандівки через «Скриню» і Підзамче до Польової.
Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.