20 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки
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20 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

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Автобус №20 у Львові: вул. Суботівська — вул. Польова

№20 з’єднує Левандівку (Суботівська) з вул. Польовою біля АС-2. Шлях — Сяйво, «Скриня», Привокзальний ринок, цирк, «Магнус», пр. Чорновола, пл. 700-річчя, Підзамче і Радіоринок.

Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 12,89 км, 30 грн. Час у дорозі 45–55 хвилин. З Суботівської також ходить №1001 на Рясне-1.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення
Кінцеві пункти вул. Суботівська (Львів) — вул. Польова (Львів)
Перевізник ЛК «АТП №1»
Відстань / час 12,89 км, 45–55 хв
Зупинок 25–29 у кожен бік
Оплата міський тариф, 30 грн на EasyWay

Карта маршруту №20

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 20

Розклад руху

День Вікно EasyWay Інтервал
Будні 06:26–22:00 ≈12 хв
Вихідні 06:27–21:45 ≈11–15 хв

З Польової орієнтир першого рейсу 06:30 / 07:05, останнього — близько 21:15. На Чорноволі графік зсувається.

Зупинки: Суботівська → Польова

Зупинка
1 Суботівська / поліклініка №3 / Широка / Сяйво
2 Кульпарківська / ТРЦ «Скриня» / Привокзальний ринок
3 пл. Кропивницького / цирк / «Магнус» / пр. Чорновола
4 пл. 700-річчя / ПК Хоткевича / ст. Підзамче
5 Радіоринок / АС-2 / Ковельська
6 вул. Польова

Зупинки: Польова → Суботівська

Зупинка
1 вул. Польова / АС-2 / Радіоринок / Підзамче
2 пл. 700-річчя / пр. Чорновола / «Магнус» / цирк
3 «Скриня» / Народна / Сяйво / Широка
4 вул. Суботівська

Поради пасажирам

  • На Чорноволі закладайте час.
  • На АС-2 і Підзамчі зручні пересадки.
  • З Суботівської на Рясне-1 дивіться №1001.
  • Оплата за міським тарифом.
  • Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/130).

Маршрут №20 залишається комунальним рейсом з Левандівки через «Скриню» і Підзамче до Польової.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.

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