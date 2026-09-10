20 маршрутка (автобус) Львів: рух, зупинки

Автобус №20 у Львові: вул. Суботівська — вул. Польова

№20 з’єднує Левандівку (Суботівська) з вул. Польовою біля АС-2. Шлях — Сяйво, «Скриня», Привокзальний ринок, цирк, «Магнус», пр. Чорновола, пл. 700-річчя, Підзамче і Радіоринок.

Обслуговує ЛК «АТП №1». EasyWay: 12,89 км, 30 грн. Час у дорозі 45–55 хвилин. З Суботівської також ходить №1001 на Рясне-1.

Основні параметри маршруту

Параметр Значення Кінцеві пункти вул. Суботівська (Львів) — вул. Польова (Львів) Перевізник ЛК «АТП №1» Відстань / час 12,89 км, 45–55 хв Зупинок 25–29 у кожен бік Оплата міський тариф, 30 грн на EasyWay

Карта маршруту №20

Обидві кінцеві у Львові. GPS: EasyWay, 20

Розклад руху

День Вікно EasyWay Інтервал Будні 06:26–22:00 ≈12 хв Вихідні 06:27–21:45 ≈11–15 хв

З Польової орієнтир першого рейсу 06:30 / 07:05, останнього — близько 21:15. На Чорноволі графік зсувається.

Зупинки: Суботівська → Польова

№ Зупинка 1 Суботівська / поліклініка №3 / Широка / Сяйво 2 Кульпарківська / ТРЦ «Скриня» / Привокзальний ринок 3 пл. Кропивницького / цирк / «Магнус» / пр. Чорновола 4 пл. 700-річчя / ПК Хоткевича / ст. Підзамче 5 Радіоринок / АС-2 / Ковельська 6 вул. Польова

Зупинки: Польова → Суботівська

№ Зупинка 1 вул. Польова / АС-2 / Радіоринок / Підзамче 2 пл. 700-річчя / пр. Чорновола / «Магнус» / цирк 3 «Скриня» / Народна / Сяйво / Широка 4 вул. Суботівська

Поради пасажирам

На Чорноволі закладайте час.

На АС-2 і Підзамчі зручні пересадки.

З Суботівської на Рясне-1 дивіться №1001.

Оплата за міським тарифом.

Перед виходом дивіться борт на EasyWay (routes/130).

Маршрут №20 залишається комунальним рейсом з Левандівки через «Скриню» і Підзамче до Польової.

Оновлено: вересень 2026. Дані перевіряйте в EasyWay / Moovit.