У Бродах водійка Citroen Jumpy наїхала на жінку на велосипеді

58-річну жінку з травмами госпіталізували до лікарні.

Пресслужба Головного управління Національної поліції у Львівській області повідомила подробиці ДТП. Вчора, 24 вересня, близько 16:45 год на перехресті вулиць Франка і 900-річчя Бродів у місті Броди Золочівського району зіткнулися легковий автомобіль Citroen Jumpy під керуванням 56-річної місцевої мешканки та велосипед під керуванням 58-річної жінки.

Від отриманих травм постраждала велосипедистка, її госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги.

За фактом ДТП слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України – порушення правил безпеки дорожнього руху. Санкції статті передбачають покарання у вигляді обмеження волі до трьох років. Також винуватця можуть позбавити права керувати транспортними засобами на термін до трьох років.

Поліція продовжує з’ясовувати повні обставини дорожньо-транспортної пригоди.