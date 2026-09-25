У Шептицькій громаді оновлять організацію дорожнього руху

У Шептицькій громаді активно розвивають торговельну інфраструктуру. Це вимагає коригування транспортної схеми для забезпечення безпеки та зручності під’їздів до нових великих магазинів. Депутати ухвалили рішення щодо організації дорожнього руху, яке враховує майбутні зміни.

24 вересня на сесії погодили два проєкти організації руху поблизу запланованих торговельних точок. Ці заходи спрямовані на підвищення безпеки для водіїв і пішоходів, а також впорядкування під’їздів, зон завантаження товарів і місць для паркування легкового та вантажного транспорту.

У Шептицькому планують звести торговельний заклад за адресою вул. Львівська, 28. В селищі Гірник новий магазин з’явиться на вул. Грушевського, 1. Для кожного об’єкта розроблено окрему дорожню схему, що враховує специфіку місцевості і потреби руху.

Всі роботи з облаштування технічних засобів регулювання руху — встановлення дорожніх знаків, нанесення розмітки та створення під’їздів — виконуватимуться інвесторами та підприємствами за їхній кошт. Вони строго дотримуватимуться вимог Патрульної поліції, щоб гарантувати відповідність усім нормам.