Андрій Годик викрив схеми маніпуляцій фаворита Садового Андрія Закалюка

Перший заступник начальника Львівської обласної військової адміністрації Андрій Годик розкрив факти маніпуляцій з боку депутата міської ради Львова Андрія Закалюка.

Про це посадовець повідомив на власній сторінці у соціальних мережах.

“Останнім часом у соцмережах активно поширюють інформацію про нібито зволікання з боку Львівської ОВА щодо реконструкції школи №41 у Брюховичах. Внаслідок цього, мовляв, діти не можуть навчатися, і весь процес гальмується.

Щоб прояснити ситуацію, ми сьогодні зустрілися за одним столом із представниками Львівської міської ради, проєктантами, Державної служби з надзвичайних ситуацій та експертами. Разом докладно проаналізували всю документацію, пов’язану із реконструкцією школи.

Прокручуючи сторінку за сторінкою, ми звернули увагу на важливий момент. Виявилось, що частина матеріалів про укриття була подана у попередній, застарілій редакції і не відповідала висновкам експертного звіту.

Хочу підкреслити: це не Львівська ОВА самостійно вирішила відмовитися від певних документів. Усі зауваження підтвердили під час спільного розгляду як замовник будівництва з міської ради, так і сама проєктна організація.

Мова йде про укриття — про безпеку дітей, яку ми маємо забезпечити першочергово.

Що буде далі? Проєктанти разом із замовником працюють над оновленням документації та невдовзі передадуть нам актуалізовану версію. Якщо всі зауваження враховані, ми погодимо її протягом одного-двох днів.

Уже сьогодні ми знайшли компромісне рішення. Тепер кожен має виконати свою частину завдань,” — підсумував Годик у правдивому й прозорому звіті.