Дрогобицький театр презентував монодраму на фестивалі в Бакеу

«Львівський академічний обласний музично-драматичний театр імені Юрія Дрогобича» представив Україну на XXXI міжнародному фестивалі монодрами «Bacău fest monodrame» у румунському місті Бакеу.

Заслужений артист України Юрій Федчук виступив на сцені муніципального театру Бакеу з постановкою «Урок журналістики без лицемірства» польського драматурга Матея Вішнєка. Режисер Раду Гілаш підготував цей спектакль для участі у фестивалі.

«Bacău fest monodrame» — це міжнародний театральний захід, що сприяє культурному обміну та розвитку сценічного мистецтва. Впродовж восьми днів фестиваль перетворюється на одну з провідних культурних подій міста, збираючи артистів з Румунії та інших європейських країн, а також численних глядачів.

Участь театру імені Юрія Дрогобича підкреслює значущість українського театру на європейській сцені монодрами та демонструє його високу професійну майстерність.