Загинув пасажир Volkswagen Passat, що перекинувся на трасі Броди – Тернопіль

Водія з травмами доправили до лікарні.

Водій Volkswagen Passat втратив керування на трасі Броди – Тернопіль. Машина з’їхала з дороги і перекинулася між селами Підкамінь та Накваша Золочівського району.

Це сталося вчора, 27 серпня, близько 17:20. 38-річний мешканець Золочівського району сидів за кермом.

Пасажир 26 років із того ж району загинув на місці від травм. Водія госпіталізували.

Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту поліції Львівщини відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Йдеться про порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами.

Стаття передбачає позбавлення волі від трьох до восьми років. Можливе позбавлення права керувати автомобілем до трьох років або без такого.

Правоохоронці з’ясовують обставини аварії.







