У Самбірському районі виявили посіви конопель біля церкви та 1,6 кг канабісу в домі чоловіка

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт проти 53-річного мешканця Самбірського району.

Його звинувачують у вирощуванні конопель для продажу, а також у незаконному зберіганні канабісу і зброї.

За даними слідства, чоловік вирощував коноплі біля місця свого проживання.

38 рослин він висадив на власному подвір’ї неподалік церкви. Ще 14 — на околиці села, серед чагарників.

Під час обшуків у будинку правоохоронці виявили майже 1,6 кг канабісу, розфасованого для зберігання.

Також у помешканні знайшли близько 1 г канабісової смоли. За версією слідства, чоловік виготовляв смолу самостійно з вирощених рослин.

Окрім наркотиків, правоохоронці вилучили пістолет німецького виробництва HK SFP 9 та 14 патронів до нього.

Прокуратура стверджує, що зброю й боєприпаси чоловік зберігав без передбаченого законом дозволу.

Експертиза встановила, що зброя та набої придатні для стрільби.

Чоловікові інкримінують незаконне поводження з вогнепальною зброєю та боєприпасами.

Також йому оголосили підозру в незаконному придбанні і зберіганні наркотичних засобів з метою збуту й без такої мети.

Крім того, його звинувачують у незаконному посіві й вирощуванні понад 50 рослин коноплі.

Йдеться про ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 307, ч. 1 ст. 309 та ч. 2 ст. 310 Кримінального кодексу України.

Обвинувальний акт уже скерували до суду. Досудове розслідування провели слідчі відділу поліції №1 Самбірського районного відділу поліції.

Створено за матеріалами: 032.ua