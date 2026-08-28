«Друге серце» пацієнта тепер на руці після унікальної судинної операції у Львові

Судинні хірурги Лікарні Святого Пантелеймона Першого медоб’єднання Львова успішно видалили величезну псевдоаневризму. 54-річна пацієнтка мала утворення в ділянці ліктьового згину.

Утворення розміром з грейпфрут пульсувало разом із серцем. Воно завдавало сильного болю і могло спричинити масивну кровотечу.

Олександра Василів живе в гірському селі на Івано-Франківщині. У неї хронічна ниркова недостатність. Гемодіаліз розпочали 19 років тому.

Медики сформували артеріовенозну фістулу. Це штучне з’єднання артерії та вени для багаторазового доступу до кровоносної системи під час процедури.

Жінці пізніше пересадили нирку. Вона вирішила залишити фістулу, бо боялася відмови донорського органа. Через сім років трансплантована нирка перестала працювати, і пацієнтка повернулася до гемодіалізу.

У ділянці фістули сформувалася невелика псевдоаневризма. Пошкодження стінки судини змусило кров виходити за межі. Так утворився пульсуючий мішок. Доступ продовжували використовувати для діалізу тривалий час.

Фізичні навантаження та регулярні травми руки під час роботи по господарству збільшили утворення. Лікарі сформували нову фістулу на іншій руці. Стару більше не використовували. Псевдоаневризма проте залишилася.

«Вона роками мене не турбувала, але цього літа почала стрімко збільшуватися. Болі були страшні, а страх — ще більший. Зрештою біль уже неможливо було терпіти», — розповіла Олександра.

Завідувач відділення судинної хірургії Андрій Мелень виявив активний кровотік всередині псевдоаневризми під час обстеження.

«Фактично це було схоже на “друге серце” на руці. Через значні розміри та постійний кровотік у разі розриву вона могла спричинити масивну кровотечу. Тому ми вирішили видалити утворення, забезпечити надійний гемостаз і відновити нормальні структури руки», — пояснив лікар.

Операція тривала близько двох годин. Хірурги видалили з псевдоаневризми близько 300 мл крові. Подібні випадки трапляються нечасто. Цього року це перша така операція у відділенні.

Наразі пацієнтка почувається добре. Вона повноцінно користується рукою. Більше не намагається приховувати її під одягом.