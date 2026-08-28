На Соборній площі модернізують тротуар для безбар’єрного простору

На площі Соборній у Львові оновлюють тротуар. Працівники працюють на непарній стороні від вулиці Пекарської до будинку №5.

Вони облаштують доступний хідник. Крім того зроблять зручними входи до п’яти приміщень уздовж ділянки.

Роботи ведуть у межах ісландської ініціативи Ramp Up.

«Працівники ТзОВ “Трансбудторг” завершують демонтаж старого покриття. Вони готують основу для нового хідника. Завершення очікують 5 жовтня», — повідомили в Личаківській районній адміністрації.

Ініціатива Ramp Up покращує доступність міського простору. Вона допомагає людям на кріслах колісних.

У Львові проєкт стартував наприкінці липня 2025 року. Першою ділянкою стала вулиця Січових Стрільців.

Цього року доступні входи облаштували до 58 будівель у Галицькому, Франківському та Личаківському районах. Роботи продовжили вже в усіх районах міста.

Львів долучився після домовленостей 2023 року. Міський голова Андрій Садовий тоді відвідав Рейк’явік.

Ініціатива Ramp Up працює в Ісландії. Вона погодилася допомогти Львову з безбар’єрністю.

Ініціатор Ramp Up — ісландський підприємець Гаральдур Торлейфссон. У 24 роки він втратив можливість ходити через генетичне захворювання м’язів. Тепер пересувається на кріслі колісному.

У жовтні 2025 року підприємець уперше відвідав Львів. Він особисто оцінив результати роботи над доступністю міського простору.

Створено за матеріалами: 032.ua