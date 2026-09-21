Підсилення команди Львівської ОВА: за рік додалося понад 230 працівників

У 2026 році в штату Львівської ОВА налічували 806 посад — на 231 більше, ніж у 2025-му.

Ці дані містяться в бюджетному запиті на 2027–2029 роки (форма БЗ-2), опублікованому 17 вересня 2026 року.

Документ містить планові показники чисельності працівників та видатків на оплату праці апарату ОВА і районних державних адміністрацій.

За інформацією звіту, у 2025 році загалом у апараті ОВА та РДА працювало 1 195 осіб.

Цьогоріч загальна кількість штатних посад збільшилася на 627 і сягнула 1 822.

Цей рівень чисельності залишатиметься незмінним до 2029 року.

Зокрема, у Львівській ОВА штат виріс з 575 осіб у 2025 році до 806 у 2026-му.

У районних державних адміністраціях штат збільшився з 620 до 1 016 осіб за той самий період.

З бюджету області планують виділити такі суми на заробітну плату працівників Львівської ОВА та РДА:

– 2025 рік (звіт) — 425 693,8 тис. грн;

– 2026 рік (план) — 467 026,2 тис. грн;

– 2027 рік (план) — 529 218,2 тис. грн;

– 2028 рік (план) — 469 940 тис. грн;

– 2029 рік (план) — 471 251,5 тис. грн.

Що стосується лише витрат на зарплати чиновників Львівської ОВА, торік з обласного бюджету пішло 216,6 млн грн.

На 2026 рік у планах — 279 млн грн на зарплати ОВА.

У 2027-му цю суму збільшили до 310,7 млн грн.

А в 2028–2029 роках передбачено близько 282–283 млн грн щороку.

У бюджетному запиті відсутня інформація про штат і оплату праці Львівської обласної ради.

















Нагадаємо: у грудні 2024 року начальник Львівської ОВА Максим Козицький створив новий департамент спорту, молоді та туризму.

Тоді ж ліквідували два управління: молоді та спорту, а також туризму й курортів.

У 2025 році в ОВА також з’явилося управління з питань ветеранської політики.

Після цього загальна чисельність працівників Львівської ОВА зросла до 751 особи.