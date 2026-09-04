За високу інтенсивність праці у серпні Кулепін отримав 30 тисяч

У серпні заступнику начальника Львівської ОВА Олександру Кулепіну нарахували 116 785,54 грн зарплати.

Львівська ОВА у відповіді на офіційний запит підтвердила ці нарахування.

У серпні цього року йому нарахували 116 785,54 грн заробітної плати.

До цієї суми увійшли такі виплати:

– посадовий оклад – 66 276 грн;

– надбавка за вислугу років – 9 941,40 грн;

– надбавка за інтенсивність праці – 30 486,96 грн;

– індексація доходу – 139,78 грн;

– надбавка за доступ до державної таємниці – 9 941,40 грн.

З цих коштів він сплатив 26 860,68 грн податків та військового збору і отримав чистими 89 924,86 грн.

У попередньому місяці він отримав 117 тис. грн зарплати.

31 березня 2021 року Кабінет міністрів погодив його призначення заступником начальника Львівської ОДА під керівництвом Максима Козицького.

З жовтня 2020 року Кулепін працював радником міського голови Львова Андрія Садового.

Він є акціонером компанії “Комюто”, зареєстрованої у Парижі. Ця компанія є засновницею сервісу BlaBlaCar.

До цього працював у компанії Waverley Software.