Новий фонтан під вікнами Лукашевського запущено у Львові

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На вулиці Левицького у Львові через несправність пожежного гідранта вода інтенсивно витікає на проїжджу частину.

Про це повідомив місцевий депутат Ігор Зінкевич.

“Аварійна служба ЛМКП «Львівводоканал» вже виїжджає на місце та оперативно усуватиме аварійну ситуацію.

Просимо водіїв та пішоходів бути уважними та обережними на цій ділянці”, – пише місцевий депутат Ігор Зінкевич.

“Справжній фонтан забив посеред дороги на Левицького”, – повідомляють місцеві телеграм-канали, які не згладжують інформацію.