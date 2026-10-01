В Орові відбувається прощання з героєм Ігорем Стрончаком

У селі Орів на Львівщині проходить прощання з Ігорем Стрончаком, захисником України, який загинув, виконуючи свій обов’язок. Цей трагічний захід співпав зі святом Покрови Пресвятої Богородиці та Днем захисників і захисниць України, що у селі відзначають як храмове свято.

З Ігорем Стрончаком втратили зв’язок 19 серпня 2025 року. Родина та місцева громада довго чекали на його повернення, але пізніше ідентифікували його тіло серед загиблих військових, які боронили Україну.

Ігор Ярославович народився 22 лютого 1979 року в Орові у великій родині, сповненій патріотизму. Односельці пам’ятають його як спокійну, врівноважену та працелюбну людину, чию думку поважали і в самому селі, і за його межами. На початку повномасштабної війни він працював за кордоном, але свідомо повернувся додому, щоб приєднатися до Збройних сил України, де вже служив його брат.

Близькі розповідають, що Ігор зробив свідомий вибір — залишити заробітки й стати на захист рідних, рідного села, Львівщини та країни. Він загинув у серпні 2025 року. Його світлина тепер прикрашає Стіну Надії у церкві Покрови в Орові, поруч із фото інших загиблих захисників села.

Після оголошення про загибель катафалк з тілом Ігоря зустріли на Перехресті Героїв його рідні, представники влади Трускавця та Дрогобицького району, а також жителі Орова, які приїхали автобусом, щоб вшанувати пам’ять воїна. Після спільної молитви й виконання Державного Гімну України траурна хода пройшла через села громади та місто Трускавець. Місцеві жителі ставали вздовж дороги, схиляли голови і віддавали шану захиснику, що назавжди повертається у своє рідне село.

Похорон Ігоря Стрончака відбудеться на Орівському цвинтарі, поруч із могилами інших загиблих захисників та предків воїна. Сьогодні, 1 жовтня, о 19:30 у його рідному домі проведуть чин парастасу. Похоронна церемонія відбудеться завтра, 2 жовтня, о 12:00.

Громада Орова висловлює щирі співчуття родині загиблого героя та молиться за душу Ігоря Стрончака.