Львів презентує документальну стрічку про родину Базилевичів через два роки після трагедії

Сьогодні, 4 вересня, у Львові покажуть документальний фільм «Сила любові».

Стрічку присвятили пам’яті родини Базилевичів і всіх загиблих під час російської атаки два роки тому.

Показ розпочнеться о 17:00 у третій залі «Планети кіно» в Forum Lviv.

Серед загиблих 4 вересня 2024 року — сестри Дарина, Ярина та Емілія Базилевич, а також їхня мама Євгенія.

Російська ракета забрала життя майже всієї родини.

Вхід на показ безкоштовний, проте організатори наполягають на попередній реєстрації.

Фільм має на меті зберегти пам’ять про загиблих і нагадати про трагедію, яка сталася у Львові два роки тому.



