У Винниках встановили меморіальну таблицю Владиславу Аллерову

У Винниках у День захисників і захисниць України та на свято Покрови Пресвятої Богородиці відкрили пам’ятну таблицю Герою України, полковнику Владиславу Аллерову, який командував окремим загоном спеціального призначення «Омега» Національної гвардії України. Водночас частину вулиці Кільцевої перейменували на його честь.

Меморіальна таблиця з портретом, іменем, роками життя, короткою інформацією про службу та обставини загибелі встановлена на початку ділянки вулиці Кільцевої між вулицями Лисика та Рути Вітер. Цю частину тепер офіційно назвали іменем Владислава Аллерова.

На урочистості зібралися рідні полковника, його побратими, військові, священники й мешканці Винник. Від Львівської міської ради на заході був заступник міського голови, омбудсмен із питань ветеранів Андрій Жолоб.

«Наша пам’ять про Героїв України зараз живе у назвах вулиць, скверів і пам’ятних таблиць. Дякую Владиславу Аллерову за його службу і боротьбу за нашу землю. Честь і слава йому», — відзначив Андрій Жолоб.

Право відкрити меморіальну таблицю надали дітям Владислава — синам Микиті та Кирилу і доньці Христині. Після цього капелани Львівської міської ради й Західного територіального управління Національної гвардії України — отці Андрій Сіданич і Василь Хомин — освятили пам’ятний знак.

Під акомпанемент військового оркестру присутні виконали Державний Гімн України та духовний гімн «Боже Великий, Єдиний», а потім поклали квіти до меморіальної таблиці на честь Героя України.

Батько полковника, генерал-полковник Юрій Аллеров, подякував військовому керівництву і міським властям за таку увагу. Він підкреслив, що це свідчить про пам’ять кожного військового, який віддав життя за Україну й родину.

Коротка довідка про Владислава Аллерова

Владислав Аллеров народився в родині військового. Закінчив Національну академію Національної гвардії України. З 2006 року служив у Національній гвардії, пройшовши шлях від лейтенанта до полковника.

Від 2014 року виконував бойові завдання у найгарячіших точках війни, зокрема брав участь у штурмі Слов’янська на Донеччині на самому початку АТО. Того ж року його батько Юрій Аллеров командував Силами оборони України та згодом очолив Національну гвардію.

У 2016 році Владислав отримав орден «За мужність» ІІІ ступеня.

30 травня 2022 року під час наступальної операції в районі Ізюма полковник Аллеров очолив групу спецпризначенців, яка мала повернути під контроль позиції, втрачені раніше під натиском ворога. Під час бою один із бійців отримав важкі поранення обох ніг. Полковник наклав турнікети, передав пораненого евакуації й продовжив бій.

Під щільним обстрілом артилерії та мінометів Владислав Аллеров забезпечив безпечний відхід своєї групи, однак сам отримав поранення, несумісне з життям. Він загинув у віці 37 років. Поховали офіцера 1 червня 2022 року на Личаківському цвинтарі у Львові.

Указом Президента України від 27 грудня 2022 року полковника Владислава Аллерова посмертно нагородили званням Герой України.