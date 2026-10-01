У Львові презентували фотовиставку «Операція ІНТЕРФЛЕКС» у Львівській ОВА

У Львівській ОВА відкрили фотовиставку «Операція ІНТЕРФЛЕКС».

Експозиція складається із 16 фотографій, розміщених на мольбертах. Вони показують процес підготовки українських захисників у рамках операції Interflex, а також міжнародну співпрацю, що лежить в основі цієї програми.

Сьогодні, 1 жовтня, у холі другого поверху Львівської обласної державної адміністрації презентували фотовиставку, присвячену міжнародній програмі підготовки українських військовослужбовців.

В експозиції 16 світлин, які ілюструють ключові моменти операції Interflex і демонструють партнерський внесок у навчання захисників України.

У відкритті заходу взяли участь заступниця голови Львівської ОДА Христина Замула, керуючий справами Львівської обласної ради Ярослав Гасяк та керівниця офісу Посольства Великої Британії у Львові Світлана Яворська.

«Передусім хочу висловити щиру вдячність Великій Британії за послідовну підтримку України, її територіальної цілісності та суверенітету, а також за велику допомогу, яку Сполучене Королівство надає Україні та нашим громадянам під час повномасштабної війни», – наголосила Христина Замула.

Операцію Interflex започаткували у червні 2022 року після початку повномасштабного вторгнення росії в Україну. Її очолює Велика Британія, а також до неї долучилися військові зі Сполученого Королівства та 13 країн-партнерів: Албанії, Австралії, Канади, Данії, Естонії, Фінляндії, Косова, Литви, Нідерландів, Нової Зеландії, Норвегії, Румунії і Швеції.

Програма відбувається завдяки цій об’єднаній міжнародній підтримці. Вона охоплює підготовку новобранців, командирів і інструкторів українських збройних сил.

За час існування операції понад 67 тисяч українських військовослужбовців пройшли навчання, що підтверджує масштаб і важливість програми.

Система підготовки постійно оновлюється, враховуючи поточні потреби Збройних Сил України. Крім базового загальновійськового тренування, в межах Interflex проводять курси для командирів, інструкторів, бойових медиків і психологів. Також важливою є підготовка військовослужбовців, які вчаться командувати взводами і відділеннями.

«Операція Interflex стала безпрецедентним прикладом міжнародної військової співпраці. Вона згуртувала навколо підтримки України 14 держав і зробила вагомий внесок у професійну підготовку наших захисників», – підкреслила Христина Замула.

Вона висловила подяку Великій Британії та всім країнам-партнерам за їх непохитну підтримку, високий професіоналізм і спільну роботу на зміцнення обороноздатності України.

Фотовиставка наразі доступна для огляду у холі другого поверху Львівської обласної державної адміністрації.