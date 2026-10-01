У серпні середня зарплата на Львівщині досягла 30,8 тисячі гривень: регіони з найвищими та найнижчими доходами

У серпні 2026 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій Львівської області досягла 30 842 гривні.

Це на 3,3% нижче від середнього показника по Україні, який склав 31 892 гривні, повідомило Головне управління статистики у Львівській області.

Порівняно з липнем 2026 року, середня зарплата на Львівщині зросла на 1,5%, а по всій Україні в цей же період вона впала на 1,1%. У річному обчисленні, якщо порівняти із серпнем 2025 року, зарплата у регіоні збільшилася на 31,6%, тоді як по Україні загалом – на 23,1%.

«Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій Львівської області у серпні 2026 року становила 30 842 гривні», — наголошують у статистичному управлінні.

Найвищі виплати у серпні отримали працівники сфери інформації та комунікацій – у середньому 82 101 гривню. Також серед лідерів за рівнем зарплат виділяються фінансисти й страховики, які отримують 56 777 гривень, спеціалісти з операцій з нерухомістю – 49 416 гривень, а також працівники державного управління, оборони та соціального страхування – 39 172 гривні.

Натомість у сфері освіти середня зарплата склала 19 993 гривні. Нижчі зазвичай отримують працівники мистецтва, спорту, розваг і відпочинку – 21 014 гривень. У адміністративній та допоміжній сфері – 21 645 гривень, охороні здоров’я та соціальної допомоги – 22 106 гривень, а тимчасове розміщування і харчування забезпечують зарплату в межах 22 145 гривень.

Станом на 1 вересня 2026 року заборгованість із виплати заробітної плати у Львівській області становила 92,6 мільйона гривень. У порівнянні з початком серпня вона зросла на 5,1%, але залишилася на 12,5% меншою за показник на початку 2026 року.