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За три доби на Львівщині в аваріях травмувалося понад 50 людей

admin

Понад пів сотні людей отримали травми в ДТП на Львівщині за три доби.

Поліція зафіксувала 29 дорожньо‑транспортних пригод із постраждалими: у них травмувалися 55 осіб, одна людина загинула.

Інформацію оприлюднила патрульна поліція Львівської області.






“Патрульна поліція закликає всіх учасників дорожнього руху дотримуватися безпечної швидкості й дистанції. Відмовляйтеся від ризикованих маневрів. Не відволікайтеся від керування. Не сідайте за кермо втомленими — увага й концентрація знижуються. Пам’ятайте: у стані сп’яніння керувати заборонено.

Нагадують також, що від завтра на дорогах побільшає дітей. Наближаючись до пішохідних переходів і навчальних закладів, значно знижуйте швидкість”, — йдеться в повідомленні.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

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