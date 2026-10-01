Матч дружби: «Мехелен» і «Карпати» організовують благодійну гру на підтримку Центру UNBROKEN у Львові

У суботу, 3 жовтня, бельгійський клуб «Мехелен» прийме львівські «Карпати» у благодійному матчі. Усі кошти від гри підуть на підтримку Центру у Львові, що допомагає людям, які пережили полон і тортури.

Матч розпочнеться о 18:00 за київським часом на стадіоні «Ахтерн де Казерн». Всі зібрані під час гри кошти передадуть Центру, який входить до мережі UNBROKEN і надає допомогу людям із тяжким травматичним досвідом після полону.

Головний тренер «Карпат» Франсіско Фернандес наголосив на особливому значенні цього поєдинку для команди.

«У Львові всі наші домашні матчі зупиняються відразу, як лише лунає сигнал повітряної тривоги. Гравці та вболівальники разом спускаються до укриття. Але у суботу ми проведемо 90 хвилин без перерв перед тими, хто прийде нас підтримати. Те, що наша команда також долучається до підтримки людей у місті, які пережили полон і тортури, робить цей матч по-справжньому особливим», – заявив Франсіско Фернандес.

У «Мехелені» теж наголошують на важливості такої ініціативи. Головний тренер бельгійської команди Фредерік Вандербіст розповів, що футболісти дуже добре розуміють, через що проходять українські спортсмени в умовах війни.

«У суботу ми вийдемо на поле разом із футболістами, які щодня живуть поряд із війною. Проведемо чесний матч, повний самовіддачі та з великою повагою до наших суперників», – сказав тренер «Мехелена».

Крім благодійної гри, 5 жовтня до України вирушить гуманітарний конвой із 11 автомобілів. Вони доставлять бронежилети, аварійні генератори та понад 21 тисячу медичних засобів.

Ідея проведення матчу виникла під час візиту представників «Мехелена» до Львова. Легенда клубу, Піт ден Бур, розповів, що під час поїздки відвідав Центр для людей після полону й тортур.