За 24 години українські захисники знищили 1320 російських окупантів

Дозволяється цитувати матеріали без попередньої згоди за умови обов’язкового посилання на джерело. Інтернет-видання мають розміщувати пряме гіперпосилання, відкритe для пошукових систем. Посилання має стояти не нижче другого абзацу або в переліку джерел. Порушення ексклюзивних прав карається законом.

Матеріали з плашками «Новини компаній», «Промо», «Партнерський матеріал», «Партнерський спецпроєкт» публікуються на правах реклами. Те саме стосується «Політичних новин», «Пресрелізів», «PR», «Офіційних» та «Політичної реклами».

Створено за матеріалами: 032.ua