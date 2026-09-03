На Ходорівщині пропонують включити традицію вшанування пам’яті Слави Стецько до культурної спадщини України

Експертна рада Стрийського району розгляне практику вшанування пам’яті про Славу Стецько в Юшківцях.

Процес ініційовано у Ходорівській громаді та виноситься на розгляд адміністративної експертної ради.

За результатами розгляду практику можуть внести до національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

Громада, краєзнавці, освітяни, учні, духовенство та сім’ї місцевих мешканців активно зберігають та передають цю пам’ять.

Особливу роль у цьому відіграє музейна робота і діяльність засновника та доглядача музею Володимира Лагоцького.

Через збережені архіви, музейні експозиції, шкільні ініціативи й міжпоколінні діалоги у Юшківцях передають історію національно-визвольної боротьби та постать Слави Стецько.

Ходорівська громада вже представлена в реєстрі елементів нематеріальної культурної спадщини Стрийського району.

До реєстру внесено традицію авторської художньої вишивки Ольги Возниці у Ходорівській громаді.

Раніше до реєстру нематеріальної культурної спадщини України зі Львівщини також увійшли:

– традиція побутування та мистецтво створення сокальської кераміки;

– мистецтво виготовлення Яворівської дерев’яної забавки;

– традиція приготування Яворівського пирога;

– створення об’ємної сферичної різдвяної звізди села Мацьковичі;

– Надсянська говірка на Мостищині;

– мистецтво виготовлення глинянського візерункового текстилю;

– Городоцький шов;

– культура споживання Засипаної капусти;

– традиція створення бойківської писанки булавкою;

– традиція дзвонарства у Львові;

– сокальська сорочка;

– обряд “Заплітання долі” зі Стрийщини.