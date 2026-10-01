Нову очільницю призначили на посаду в Першому Західному

ТРК “Перший Західний” змінює керівництво: замість Ольги Цап новим виконувачем обов’язків директора стала Уляна Лаврик.

1 жовтня Львівська ОВА офіційно презентувала колективу телеканалу Уляну Лаврик як тимчасово нового директора.

До призначення вона займала посаду заступниці директора департаменту комунікацій та внутрішньої політики Львівської ОВА з кінця липня 2026 року. Раніше, у період з 2016 по 2020 роки, Лаврик очолювала пресслужбу Львівської обласної ради.

Перебуваючи у медіаіндустрії, Уляна провела п’ять років, ведучи прямі ефіри на телеканалі, тому добре розуміє процеси всередині медіа, – наголошується у пресрелізі.

Вона є авторкою й ведучою програми “Без політики”, а також телеведучою регіонального марафону “Головне за день”.

У 2019 році зарплата Уляни Лаврик у Львівській облраді становила 542 196 гривень.

Нагадаємо, що Ольга Цап керувала ТРК “Перший Західний” протягом десяти років і нещодавно залишила посаду.

ТРК “Перший Західний” функціонує як комунальний заклад Львівської обласної ради з бюджетним фінансуванням. У минулому році на його діяльність виділили 38 мільйонів гривень.