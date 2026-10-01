Кількість бібліотек на Львівщині за останні роки скоротилася майже на п’яту частину

На Львівщині працюють 1 115 публічних бібліотек.

Головне управління статистики Львівської області оприлюднило свіжі дані щодо бібліотечної мережі регіону.

У 2024 році кількість публічних бібліотек у Львівській області становила 1 115. Це на 47 закладів менше, ніж у 2021 році, однак на 6 більше порівняно з показниками цього року.

За останні 20 років загальна кількість бібліотек в області скоротилася майже на 19%.

Серед видатних установ, які обслуговують населення, — обласна бібліотека для дітей, обласна універсальна наукова бібліотека і обласна бібліотека для юнацтва.

Бібліотечні фонди налічують 6,7 мільйона примірників книг. Це вдвічі менше, аніж було у 2021 році. Основну частину фонду (84,3%) займають видання українською мовою, інші 15,7% – твори іншими мовами.

Початок цього року зафіксував 687,9 тисяч користувачів бібліотек офлайн, а також 39,4 тисячі віртуальних відвідувачів.

У 2025 році мешканці регіону отримали 12,4 мільйона примірників книг. В середньому кожен читач протягом року узяв 18 книжок, в той час як у 2021 році цей показник становив 11.

У галузі працює 1 643 бібліотекарі. Окрім публічних, у закладах освіти діють 965 бібліотек: 888 — у загальноосвітніх школах, 41 — у професійно-технічних закладах, 24 — у фаховій передвищій освіті та 12 — у вищих навчальних закладах.

Нагадаємо, що станом на березень 2019 року у Львівській області діяло 1 284 бібліотеки, з яких 968 — у районах, 80 — у містах і 236 — в об’єднаних територіальних громадах (ОТГ). Більшість з цих закладів не мала комп’ютерів та інтернету з вільним доступом.

Вже на початок 2023 року в регіоні було зареєстровано 1 146 публічних бібліотек, що свідчить про певну стабілізацію у цій сфері.