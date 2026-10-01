Максим Козицький провів зустріч з бійцями 3-го армійського корпусу

Максим Козицький зустрівся з військовими Третього армійського корпусу

Третій армійський корпус створили у 2025 році на основі досвіду Третьої штурмової бригади.

Начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький здійснив робочий візит до зони бойових дій. Там він провів зустріч із військовослужбовцями Третього армійського корпусу Збройних Сил України та обговорив з ними важливі питання.

Військові розповіли про відчутну підтримку від Львівщини, однак також висловили нові потреби своїх підрозділів. Максим Козицький повідомив, що Львівщина активно вивчає способи допомоги та працює над їхнім задоволенням.

«Провели ґрунтовну розмову з воїнами Третього армійського корпусу. Вони відчувають підтримку. Нові потреби вже зафіксовані, і ми працюватимемо над їхнім закриттям. Дякую Захисникам та Захисницям за їхню службу», – підкреслив Козицький.

Третій армійський корпус сформували на основі бойового досвіду Третьої штурмової бригади у 2025 році. Цей корпус активно виконує військові завдання на фронті, застосовуючи сучасні безпілотні та наземні роботизовані системи для ураження цілей, логістики, евакуації поранених і розмінування територій.

Львівщина системно підтримує військові підрозділи корпусу. У січні їм передали 420 десятидюймових FPV-дронів і 10 Mavic 3T, придбаних завдяки благодійному проєкту «Пташки перемоги».

Квітнева благодійна подія з професійного боксу у Львові допомогла зібрати понад пів мільйона гривень на зміцнення Третього армійського корпусу.

«Підтримка наших воїнів – це постійна робота, а не разові акти. Ми повинні чути їхні потреби та робити все, щоб необхідне швидко потрапляло на передову», – наголосив керівник Львівщини.

Максим Козицький висловив щиру подяку військовим Третього армійського корпусу та всім Захисникам України за їхню мужність і службу у захисті держави.