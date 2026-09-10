За серпень Шуліковському нарахували понад 60 тисяч зарплати

У серпні директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА Орест Шуліковський отримав 63 055,95 грн зарплати.
Львівська ОВА у відповіді на офіційний запит надала розбивку виплат.
У суму 63 055,95 грн увійшли такі виплати:
– посадовий оклад – 32 822,52 грн;
– надбавка за ранг – 433,33 грн;
– надбавка за вислугу років – 9 846,76 грн;
– лікарняні за липень – 10 365,35 грн;
– лікарняні за липень від ПФУ – 6 219,21 грн;
– надбавка за доступ до державної таємниці – 3 282,25 грн;
– індексація – 86,53 грн.
Із цієї суми посадовець сплатив 14 502,87 грн податків і військового збору. Він отримав чистий дохід у розмірі 48 553,08 грн.
Натомість попереднього місяця він отримав 112 тис. грн зарплати.
Орест Шуліковський очолює департамент дорожнього господарства Львівської ОВА з квітня 2020 року.
Він закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за фахом соціолог.
Раніше працював заступником міського голови з фінансово-економічних питань, інвестицій та розвитку виконавчого комітету Бібрської міської ради.
У 2015 році Шуліковський балотувався в Перемишлянську районну раду від партії “Народний контроль”. Також він був помічником депутата Львівської облради від Блоку Петра Порошенка Володимира Кирилича.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua