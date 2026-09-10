За серпень Шуліковському нарахували понад 60 тисяч зарплати

У серпні директор департаменту дорожнього господарства Львівської ОВА Орест Шуліковський отримав 63 055,95 грн зарплати.

Львівська ОВА у відповіді на офіційний запит надала розбивку виплат.

У суму 63 055,95 грн увійшли такі виплати:

– посадовий оклад – 32 822,52 грн;

– надбавка за ранг – 433,33 грн;

– надбавка за вислугу років – 9 846,76 грн;

– лікарняні за липень – 10 365,35 грн;

– лікарняні за липень від ПФУ – 6 219,21 грн;

– надбавка за доступ до державної таємниці – 3 282,25 грн;

– індексація – 86,53 грн.

Із цієї суми посадовець сплатив 14 502,87 грн податків і військового збору. Він отримав чистий дохід у розмірі 48 553,08 грн.

Натомість попереднього місяця він отримав 112 тис. грн зарплати.





Орест Шуліковський очолює департамент дорожнього господарства Львівської ОВА з квітня 2020 року.

Він закінчив Львівський національний університет імені Івана Франка за фахом соціолог.

Раніше працював заступником міського голови з фінансово-економічних питань, інвестицій та розвитку виконавчого комітету Бібрської міської ради.

У 2015 році Шуліковський балотувався в Перемишлянську районну раду від партії “Народний контроль”. Також він був помічником депутата Львівської облради від Блоку Петра Порошенка Володимира Кирилича.