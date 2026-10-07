Трагічна пожежа в квартирі у Дублянах забрала життя чоловіка
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Трагічна пожежа в квартирі у Дублянах забрала життя чоловіка

Марко Лук'яненко

У місті Дубляни Львівського району в квартирі житлового будинку сталася пожежа, внаслідок якої загинув чоловік 1967 року народження. Повідомлення про загорання на вулиці Шевченка рятувальники отримали 7 жовтня о 06:04.

Вогонь спалахнув у помешканні на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку. Загорілися речі домашнього вжитку на площі приблизно 10 квадратних метрів. Під час обстеження димленого приміщення бійці ДСНС виявили чоловіка без ознак життя.

Пожежу локалізували уже о 06:38, а повністю ліквідували за п’ять хвилин — о 06:43. Вогнеборці запобігли поширенню вогню на інші квартири будинку.

Причини та обставини пожежі нині з’ясовують фахівці.

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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