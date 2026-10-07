У Львові проходить місячник ранньої діагностики раку молочної залози

Цього жовтня Львів знову наповниться рожевим кольором. Вже третій рік маркетологиня, громадська діячка та засновниця благодійного фонду «Добробюро» Наталія Котляр об’єднує українські бізнеси та бренди задля Рожевого жовтня — міжнародного місяця підвищення обізнаності про рак грудної залози.

Цьогоріч до ініціативи приєдналися понад 40 компаній, і цей список продовжує зростати. Їхня мета — зробити тему ранньої діагностики максимально помітною, щоб нагадати тисячам жінок про найголовніше: не відкладати турботу про власне здоров’я.

У світі жовтень традиційно відзначають як Breast Cancer Awareness Month або Pink October. У цей період зосереджують увагу на підвищенні обізнаності про рак грудної залози, своєчасному виявленні, діагностиці та доступі до лікування. За даними ВООЗ, у 2024 році рак грудної залози діагностували у близько 2,4 мільйона жінок у світі. Організація наголошує: раннє виявлення і своєчасне лікування допомагають значно знизити смертність від цієї хвороби.

Для Наталії Котляр Рожевий жовтень має дуже особистий сенс. Втративши маму через онкологічне захворювання, вона вирішила перетворити біль на активні дії.

«Рожевий жовтень для мене ніколи не був просто черговою благодійною кампанією чи збором коштів. За ним стоїть особиста історія. Згодом я усвідомила, що найважливіше — говорити відкрито й голосно. Тоді жінка, яка знову відкладає обстеження, може побачити це нагадування і нарешті записатися до лікаря», — пояснює Наталія.

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ: ВІД БЛАГОДІЙНИХ ВЕЧЕРЬ ДО ВЕЛИКОГО РОЖЕВОГО ЗБОРУ

Ініціатива розвивалася поступово. Перші два роки Наталія збирала бізнеси, інфлюенсерів і небайдужих людей на благодійні вечері.

За два таких вечори вдалося зібрати понад 700 тисяч гривень: 405 100 грн спрямували на ПЕТ-КТ обстеження для онкопацієнтів, ще 302 145 грн – на препарат Kisqali.

З часом формат однієї події переріс у масштабнішу ідею.

«Я задумалася: чому Рожевий жовтень повинен обмежуватись лише однією вечерею? Чому б не зробити рожевим ціле місто? Щоб під час ранкової кави, походу в магазин чи проглядання Instagram ти щоразу бачила нагадування про турботу про себе. Саме так виникла ідея об’єднати бізнеси в рамках великого Рожевого жовтня», — розповідає Наталія.

Так з’явився Великий Львівський збір, який у 2025 році об’єднав 41 бізнес і бренд. Компанії створювали спеціальні продукти, організовували благодійні події та віддавали частину прибутку, а також активно інформували свої аудиторії про важливість ранньої діагностики.

Завдяки цьому вдалося зібрати понад 500 000 грн, спрямованих на підтримку та обладнання Львівського онкоцентру.

ГОЛОВНА МЕТА — ЗМІНИТИ ЗВИЧКУ, А НЕ ЛИШЕ ЗІБРАТИ КОШТИ

У 2026 році кампанія від «Добробюро» охоплює ще ширше коло учасників — не лише львівські бренди, а й представників бізнесу з інших міст.

Впродовж жовтня вони створять благодійні продукти, організують заходи, робитимуть внески до спільного фонду та головне — говоритимуть зі своїми клієнтами про рак грудної залози і необхідність своєчасно звертатися до лікаря.

Для команди «Добробюро» зібрані кошти важливі, але це не єдиний критерій успіху.

«Я прагну змінити саме звичку. Нехай перевірка здоров’я стане такою ж звичною, як манікюр чи планування поїздки. Жінки часто відкладають себе: спершу діти, робота, сім’я, дедлайни — а вже потім власне здоров’я. Рожевий жовтень — це велике нагадування не ставити себе на останнє місце», — підкреслює Наталія Котляр.

Ініціатори не вимагають від бізнесів створювати масштабні проекти. Формат участі може бути будь-яким: спеціальний продукт, відсоток від продажів, благодійна подія, прямий внесок чи просто комунікація з аудиторією.

«Я часто повторюю партнерам: не потрібні грандіозні ідеї. Якщо десятки бізнесів хоча б кілька разів нагадають про ранню діагностику, скільки жінок це побачать? Навіть якщо частина з них після цього звернеться до лікаря — це вже великий результат», — додає Наталія.

РОЖЕВИЙ ЖОВТЕНЬ ПЕРЕСТУПАЄ МЕЖІ ЛЬВОВА

Цього року команда поставила мету об’єднати принаймні 50 бізнесів і брендів. Напередодні акції до неї вже долучилося близько 40 партнерів.

Жовтень пропонує низку подій, колаборацій з українськими брендами, інформаційних матеріалів і життєвих історій жінок, які пережили рак грудної залози. Все це допоможе зробити питання ранньої діагностики помітним не лише в медичному середовищі.

«Я хочу, щоб Рожевий жовтень виходив із лікарень у місто — у кав’ярні, магазини, салони, галереї, офіси, Instagram українських брендів. Про здоров’я треба говорити не лише коли людина вже хвора. Наш виклик — достукатися до людей раніше», — наголошує Наталія.

ПРИЄДНАТИСЯ МОЖНА ПРОТЯГОМ ЖОВТНЯ

«Добробюро» запрошує українські бізнеси, медіа та лідерів думок долучатися до Рожевого жовтня 2026 впродовж усього місяця, а не лише з початку жовтня.

«Три роки тому все починалося з бажання зробити бодай щось. Зараз навколо цієї ідеї згуртувалися десятки бізнесів, брендів, лікарів, блогерів і простих небайдужих людей. Мрію, щоб жовтень став рожевим у всій Україні. Не заради кольору, а щоб кожна жінка почула: не відкладайте себе. Перевіртесь», — ділиться Наталія Котляр.

Бізнеси і бренди, які планують долучитися до кампанії 2026 року, можуть приєднуватися до спільного руху «Добробюро» впродовж усього жовтня.

Супровідні матеріали доступні за посиланням: https://www.instagram.com/dobro_buro/

ПЕРЕЛІК БРЕНДІВ, ЯКІ ВЖЕ ПРИЄДНАЛИСЯ: