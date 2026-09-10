У Львівській області затримали 40-річного за поширення дитячої порнографії

У Львівській області затримали 40-річного мешканця Яворівського району за розповсюдження дитячої порнографії.

Оперативники Управління міграційної поліції Львівщини разом зі слідчими відділу розслідування кримінальних проваджень за участю дітей викрили зловмисника.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

Чоловіка затримали 8 вересня в порядку ст.615 Кримінального процесуального кодексу України.









За встановленими фактами, підозрюваний отримав доступ до файлів із фото та відеоматеріалами порнографічного характеру.

Серед них були матеріали з участю дітей. Він зберігав файли на мобільному телефоні та пересилав іншим абонентам через інтернет-месенджери.

Правоохоронці зафіксували більше десяти епізодів його протиправної діяльності.

Фігуранту повідомлено про підозру за ч.1, ч.3, ч.4 ст.301-1 КК України та ч.1, ч.3 ст.301 КК України.

Ці статті стосуються отримання доступу до дитячої порнографії, її зберігання, збуту і розповсюдження.

Максимальне покарання, яке загрожує підозрюваному, — позбавлення волі до п’ятнадцяти років.

Також передбачене позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років.

Досудове розслідування триває.



