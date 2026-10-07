Кабінет Міністрів затвердив стратегічний план розвитку до 2035 року

Україна переходить до циркулярної економіки: Уряд схвалив Стратегію до 2035 року

Кабінет Міністрів України своєю постановою від 17 вересня 2026 року № 934-р затвердив Стратегію розвитку циркулярної економіки до 2035 року. Також офіційно прийнято операційний план її втілення на період 2026–2028 років.

Документ передбачає докорінну зміну економічної моделі країни. Україна поступово відмовляється від традиційної лінійної системи «взяли – використали – викинули» і переходить до циркулярної моделі «зробили – використали – повторно застосували – переробили». В цій системі матеріали та товари максимально довго залишаються в обігу, що знижує навантаження на ресурси.

Стратегія фокусується на запобіганні утворенню відходів, повторному застосуванні продукції та матеріалів, а також ремонту й продовженні терміну їх служби. Вона передбачає активне використання вторинної сировини, підвищення ресурсоефективності та розвиток нових бізнес-моделей, які відповідають принципам циркулярної економіки.

Одним із ключових напрямів є створення сприятливих умов для розвитку ринку вторинної сировини. Це дозволить розглядати відходи не лише як проблему, а й як цінний ресурс для виробництва нових товарів.

Важливе місце у Стратегії посідає розвиток систем моніторингу та оцінювання показників циркулярної економіки. Пріоритетом є підвищення ресурсоефективності підприємств, впровадження інновацій і залучення інвестицій у відповідні проєкти.

Для реалізації Стратегії залучені органи державної влади, органи місцевого самоврядування, бізнес-структури, наукові установи та громадські організації. Обласні державні та військові адміністрації також включено до виконання заходів, передбачених операційним планом, у межах їх повноважень і ресурсів.

За словами директора Департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА Володимира Корди, перехід до циркулярної економіки відкриває нові можливості для створення підприємств і розвитку технологій. Це сприятиме появі додаткових робочих місць і залученню інвестицій у екологічно безпечні та ресурсоефективні проєкти.

Схвалення Стратегії розвитку циркулярної економіки України до 2035 року є значним кроком до інтеграції національної економіки у європейський простір за стандартами ЄС.

Ознайомитися з текстом Стратегії та операційним планом на 2026–2028 роки можна за посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/934-2026-%D1%80#Text