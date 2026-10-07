Львівські експерти розпочали розвідку на українському цвинтарі в Польщі

Фахівці центру “Доля” розпочали пошукові роботи на українському кладовищі в селі Ласків, що в Польщі.

Відповідно до повідомлення Львівської обласної ради, 6 жовтня на території села Ласків гміни Мірче Грубешівського повіту у Люблінському воєводстві Польщі почалися дослідження місць поховань українців.

Ці люди загинули або зникли безвісти під час Другої світової війни. Відповідальні пошукові роботи проводить КП ЛОР “Доля”.

Директор центру “Доля”, депутат Львівської обласної ради Святослав Шеремета, пояснив: “Ми шукаємо поховання українців, які загинули 10 березня 1944 року внаслідок нападу Армії Крайової та Батальйонів хлопських”.

Дослідження проходять за замовленням Українського інституту національної пам’яті, за підтримки Посольства України в Польщі та Міністерства культури України.

За словами Шеремети, чимала частина загиблих була похована на українському кладовищі. Також є свідчення про два масові поховання та низку індивідуальних могил у селі.

Пошукові роботи мають на меті уточнити точні місця поховань загиблих.

Історичні дані вказують, що під час масового вбивства у Ласкові 10 березня 1944 року загинули понад 300 осіб.

Дослідження істориків та експертів з України і Польщі підтверджують інформацію про 327 мешканців села, які загинули в цей період.

Існують версії, що загальна кількість жертв була ще більшою — приблизно 350 людей.

Польська сторона надала офіційний дозвіл на проведення експедиції на території православного кладовища в Ласкові 31 серпня цього року.