У Львові надзвичайники вивели з квартири ртуть після розбиття термометра

У Львові рятувальники провели демеркуризацію квартири після розбиття медичного ртутного термометра на вулиці Любінській у ніч проти 10 вересня.

До Служби порятунку «101» повідомлення про розбитий термометр у помешканні на другому поверсі п’ятиповерхового будинку надійшло о 00:02.

На місце оперативно виїхала група радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Львівщини. Фахівці зібрали ртуть механічним способом та провели комплекс робіт з очищення приміщення.

«Рятувальники провели механічний збір ртуті та виконали необхідні демеркуризаційні роботи», — повідомили у ДСНС Львівщини.

Надзвичайники нагадують, що у разі пошкодження ртутного термометра необхідно:

• Виведіть із приміщення дітей і тварин.

• Ізолюйте кімнату, де розбився термометр, та не ходіть по забрудненій ділянці, щоб не рознести ртуть по квартирі.

• Не торкайтеся ртуті голими руками та не намагайтеся збирати її віником або пилососом.

• Зберіть кульки ртуті за допомогою шприца, гумової груші, скотчу або лейкопластиру.

• Помістіть зібрану ртуть, уламки термометра та інші забруднені матеріали у герметичну скляну ємність з водою і щільно її закрийте.

• Провітріть приміщення

Не можна збирати ртуть голими руками, віником або пилососом, адже це сприяє поширенню краплинок і підвищує ризик отруєння.

Для збору використайте шприц, гумову грушу, шматочок скотчу або лейкопластир. Це дозволить звести контакт до мінімуму.

Зібрану ртуть, уламки термометра та забруднені матеріали треба помістити у герметичну скляну ємність з водою і щільно закрити. Після цього добре провітріть приміщення.