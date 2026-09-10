У Львові надзвичайники вивели з квартири ртуть після розбиття термометра

У Львові рятувальники провели демеркуризацію квартири після розбиття медичного ртутного термометра на вулиці Любінській у ніч проти 10 вересня.
До Служби порятунку «101» повідомлення про розбитий термометр у помешканні на другому поверсі п’ятиповерхового будинку надійшло о 00:02.
На місце оперативно виїхала група радіаційного, хімічного та біологічного захисту ДСНС Львівщини. Фахівці зібрали ртуть механічним способом та провели комплекс робіт з очищення приміщення.
«Рятувальники провели механічний збір ртуті та виконали необхідні демеркуризаційні роботи», — повідомили у ДСНС Львівщини.
Надзвичайники нагадують, що у разі пошкодження ртутного термометра необхідно:
• Виведіть із приміщення дітей і тварин.
• Ізолюйте кімнату, де розбився термометр, та не ходіть по забрудненій ділянці, щоб не рознести ртуть по квартирі.
• Не торкайтеся ртуті голими руками та не намагайтеся збирати її віником або пилососом.
• Зберіть кульки ртуті за допомогою шприца, гумової груші, скотчу або лейкопластиру.
• Помістіть зібрану ртуть, уламки термометра та інші забруднені матеріали у герметичну скляну ємність з водою і щільно її закрийте.
• Провітріть приміщення
Не можна збирати ртуть голими руками, віником або пилососом, адже це сприяє поширенню краплинок і підвищує ризик отруєння.
Для збору використайте шприц, гумову грушу, шматочок скотчу або лейкопластир. Це дозволить звести контакт до мінімуму.
Зібрану ртуть, уламки термометра та забруднені матеріали треба помістити у герметичну скляну ємність з водою і щільно закрити. Після цього добре провітріть приміщення.
Створено за матеріалами: 032.ua