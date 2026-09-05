За серпень понад 450 тисяч гривень отримало керівництво управління майном Львівської облради

У серпні начальнику управління майном спільної власності облради та його заступникам нарахували 448 тисяч гривень зарплати.

Львівська обласна рада повідомила це у відповіді на офіційний запит.

У серпні цього року новому виконуючому обов’язки начальника управління майном спільної власності Львівської обласної ради Віктору Кусому нарахували 54 048,38 грн заробітної плати. У цю суму увійшли такі виплати:

– посадовий оклад – 6 083,05 грн;

– надбавка за ранг – 247,62 грн;

– надбавка за вислугу років – 1 582,67 грн;

– надбавка за виконання особливо важливої роботи – 3 956,67 грн;

– премія до Дня Незалежності – 15 968 грн;

– премія – 26 157,12 грн;

– індексація – 53,25 грн.

З цих коштів чиновник сплатив 26 302,16 грн податків та інших утримань і отримав чистий дохід у 27 746,22 грн.

Віктор Кусий раніше очолював це управління. Його ім’я неодноразово з’являлося в інформації про корупційні скандали.

У липні, працюючи першим заступником Андрія Білоуса, він отримав 136 тис. грн зарплати.

Натомість Андрій Білоус, який до середини серпня був в.о. керівника управління майном спільної власності облради, за серпень отримав 299 348,17 грн зарплати.

Ще один заступник, Орест Гриновець, за місяць заробив 95 165 грн.