Садовий планує звести житловий комплекс на території Львівського ювелірного заводу

Львівська міська рада на сесії 17 вересня затвердила забудову нового спального району.

Депутати міськради змінили містобудівні документи, щоб встановити межі забудови на місці колишнього Львівського ювелірного заводу на вул. Підстригача, 2. На цій території планують звести житлові будинки, комерційні приміщення та школу.

Розробку детального плану фінансує сам ювелірний завод. Однак цей так званий «Технопарк» швидко може перетворитися на типовий щільний житловий район. У Львові вже неодноразово буває, що коли забудовники оплачують планування, інтереси мешканців відходять на другий план.

На порядку денному також поділ земельної ділянки площею 2,2371 га на проспекті Чорновола – вул. Торф’яній на дві окремі частини: 1,9163 га та 0,3208 га, де друга знаходиться в межах червоних ліній.

Цільове призначення ділянок залишають під громадську забудову, але дозвіл на будівництво наразі не надають. На ділянці працює платна автостоянка, яка стала предметом судових спорів між ГО «Всеукраїнська спілка автомобілістів» та ТОВ «Концертно-спортивний комплекс «Львів». Наразі поділ землі викликає питання про справжні наміри та вигоду від такого рішення.

Ще одна важлива тема — зміна цільового призначення земельної ділянки площею 2,66 га на вул. Медової Печери, 56-А. Міськрада планує перевести її з категорії житлової забудови до рекреаційних земель для дитячо-юнацької спортивної школи. На цій території розташована спортивна траса, що функціонує кілька десятків років. Раніше цю землю хотіли використати під житлову забудову.

Депутати також затвердили технічну документацію із землеустрою та передачу ділянок у власність і оренду. В межах цього рішення десятки земельних ділянок приватному сектору на вулицях Білогорща, Зубрівська, Стрийська, Милорадовича, Купальська та інших передадуть у приватну власність або в оренду на 10 років.

Щодо земель району Під Голоском, міськрада провела інвентаризацію двох ділянок площею 0,56 га та 0,44 га і оформила їх у комунальну власність як «земельні ділянки запасу». Процес тривав з 2020 року. Втім, Під Голоском уже давно асоціюється з хаотичною забудовою без необхідної інфраструктури. Залишається питання, чи використовують ці ділянки для громадських потреб, чи знову віддадуть під забудову.

Міськрада також надала в оренду приватному підприємству «Тотус» дві ділянки в промисловій зоні на вул. Б. Хмельницького площею 0,35 га та 0,25 га на 10 років. Угода передбачає орендну ставку 3% від нормативної оцінки. Крім того, підприємству надали дозвіл розробити проєкт землеустрою для сусідньої ділянки площею 0,035 га, щоб забезпечити проїзд.

Підприємство також повинно компенсувати місту недоотримані кошти за користування землею після завершення попередніх договорів. Це висвітлює проблему львівського землекористування, коли компанії роками використовують комунальні землі без актуальних договорів, а місто вимушене позиватися для захисту своїх інтересів.

Приватному підприємству «ЛТА-Козак» депутати дозволили розробити проєкт землеустрою для ділянки площею 0,52 га у селищі Брюховичі на вул. Під Гаєм, 16. Землю планують перевести з резервних земель у категорію земель промисловості та транспорту. У рішенні заборонили перегороджувати проїзд до сусідніх ділянок.

Поки що це тільки дозвіл на виготовлення документів. Однак виникає серйозне питання, чи не превратиться зелена зона Брюховичів у промислову територію з подальшою зміною цільового призначення.

Ця сесія міськради вкотре демонструє головну проблему: чиновники згадують про міську землю й бюджети лише тоді, коли хтось роками користується землею без офіційних документів. Замість системної роботи з упорядкування земель міська рада витрачає роки на побіжні перевірки й дозволяє забудовникам самостійно визначати майбутній вигляд районів.

Від такого підходу львів’яни отримують не нові школи й парки, а хаотичну забудову з усіма її негативними наслідками. За кожною ухвалою приховані складні питання та конкретні прізвища, відповідальні за ці рішення.